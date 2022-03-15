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面試認「有加班費」藏玄機！網掀暗黑後半句：全變做功德

▲面試時Hr若說「有加班費」別全信，網友掀開暗黑後半句：「可能會變做功德」。（示意圖／pexels）
▲面試時Hr若說「有加班費」別全信，網友掀開暗黑後半句：「可能會變做功德」。（示意圖／pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-03-15 21:52:282022-03-15 21:59:42

雖然一般工時為8個小時，可部份工作並非能將上、下班的界線分割清楚，有些甚至需要員工多花時間處理，就有網友表示近期面試時，公司主管挑明一個月必加20小時的班，但也承諾會有加班費，可網友見了這一句卻沒有因此放心，反而要原PO再問清楚，因為這句話後面可能藏著未說完的限制。

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原PO於Dcard中發文，表示近期到新公司面試時，主管跟她說明入職後不需加太多班，而後報出20小時這個數字，這讓原PO聽了非常疑惑，「在和我開玩笑嗎？」

▲原PO經過三次面試後被要求提供提案簡報，最後竟得知「不需要此職位」，讓她相當傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自PhotoAC）
▲面試主管跟她說每個月必加20小時的班，讓她相當傻眼。（示意圖／PhotoAC）
眾人立刻詢問是否有加班費「重點是有沒有加班費？我可不是要做功德的咧！」，原PO表示主管承諾有加班費，可過來人卻提醒她不能放心，因為部分公司申請加班費有限制條件，例如只能報特定幾個小時，超出的時間很可能就變成白做工「會不會是有加班費，可是不能全報或只能報20小時之類的，之前朋友有遇過這種話術」、「我也曾遇過！真的話術很多」。 

此外一個月20小時的加班時數也引起眾人的討論「我覺得加班20/月不多欸，我是不是很奴QQ」、「我也覺得20小時不多啊！我公司大部分的人一個月都加6、70小時，我自己是加30小時而已。我是在南部，這種加班很常見！」、「一個月20小時…感覺好雷（我是完全不加班派的」、「可是一個月也才20多個工作天欸！那豈不是幾乎算天天加班了？」（編輯：李惠婷） 

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