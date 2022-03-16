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網紅李根大尉沒死！再傳「逃波蘭被擋」　本人終於回應了

▲南韓一名擁有超過76萬訂閱者的YouTuber「李根大尉（이근대위）」，日前突然宣布自己將前往烏克蘭當義勇軍，消息引發討論。（圖/李根大尉IG)
▲南韓一名擁有超過76萬訂閱者的YouTuber「李根大尉（이근대위）」，日前突然宣布自己將前往烏克蘭當義勇軍，消息引發討論。（圖/李根大尉IG)

編輯中心/綜合報導

2022-03-16 07:03:31

南韓一名擁有超過76萬訂閱者的YouTuber「李根大尉（이근대위）」，日前突然宣布自己將前往烏克蘭當義勇軍，結果才隔一週多，南韓論壇突然開始瘋傳「李根大尉已經戰死」的消息，隨後韓媒又揭露他的行蹤，指出李根大尉要逃離到波蘭卻被擋下，就在傳言引發討論時，李根大尉15日終於現身回應了！證明自己沒有戰死、也沒有逃離波蘭的行動。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）成立組織「國際傭兵團」，呼籲世界各地加入對抗俄羅斯的行列，吸引來自全球52國、超過2萬名外籍人士加入，其中就包含南韓人氣YouTuber李根大尉。

但根據《朝鮮日報》近日報導，有南韓外交部相關人士透露，李根大尉在前往基輔後，發現戰況激烈程度恐怕會危及性命，於是就往鄰近的波蘭逃亡了，李根大尉與另外4名同行到了邊境後，都被拒絕入境，理由是他們當初未經允許就入境烏克蘭，因此波蘭當局並不同意讓他們進入。

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▲李跟大尉本人親自回應傳言，指出自己目前無法回去韓國，當地狀況非常慘烈。（圖/李根大尉IG）
對此，李跟大尉本人15日在IG上親自回應表示「胡說八道，我連國境附近都沒去過，我和隊員在前線就分開了」他也透露「我有收到警察廳希望他安全地歸國的訊息，但他仍盡全力幫助烏克蘭，謝謝大家的擔心，但是我現在沒有辦法回去韓國，戰士們全都撤離了，這裡現在狀況很嚴重」也間接表示自己戰死的消息是誤傳，親自出面闢謠。（編輯：張嘉哲）

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