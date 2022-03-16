車輪餅最強口味？網激推甜鹹「2霸主」：奶油、菜脯全輸
身為國民銅板美食之一的「車輪餅」，口味多元，一口咬下爆餡大滿足，是從小到大吃不膩的經典小吃。除了最傳統的奶油與紅豆口味，近幾年業者不斷研發創新口味，用新奇的餡料搭配吸引民眾嘗鮮，讓車輪餅的人氣持續攀升。到底車輪餅吃什麼口味最正點？《Social Lab社群實驗室》分析近半年網路聲量，分析甜鹹兩大霸主。
車輪餅口味包羅萬象，有些配料放到車輪餅裡，吃起來竟有意外驚喜。觀察網友熱議的車輪餅口味，甜味部份仍以「紅豆」、「奶油」、「芋頭」穩坐聲量寶座，其中「紅豆」依然是車輪餅的元老級口味，眾多粉絲一致公認：「吃來吃去還是紅豆好吃」、「車輪餅最經典還是搭配紅豆」。
甜味聲量排第二名的「奶油」，最常被拿來和紅豆口味比較，網友留言力挺：「奶油才是真理，如果只有一個能活，那就選奶油口味」、「紅豆吃起來乾乾的，還是奶油好吃」，引發奶油與紅豆兩派支持者熱烈討論。不少網友則推薦「麻糬」包入車輪餅的軟Q口感，「熱的麻糬融化了吃起來根本神」。
在鹹食的車輪餅口味中，「起司」聲量一舉擊敗眾多蘿蔔絲、菜脯等配量，奪下最受網友喜愛的冠軍寶座，內行的也推薦混搭吃法，將起司與其他配料搭一起，像是火腿起司蛋、玉米起司、培根起司薯泥，大推起司車輪餅一旦吃過就回不去，滿滿起司讓人難以抵擋。
有趣的是，「蘿蔔絲」與「菜脯」車輪餅曾被網友票選為「最母湯」的車輪餅內餡，引來支持者聲援平反，表示兩款口味其實比起容易甜膩的車輪餅更好吃，相關討論包括：「從小到大首選都是菜脯或蘿蔔絲」、「菜脯最高」、「不是菜脯我可是不吃」，口味風評十分兩極。