iPhone口罩解鎖狂失敗？內行曝「正確姿勢」：成功率超高
iPhone最新iOS 15.4系統昨（15日）開放下載，眾所矚目的「口罩FaceID解鎖」也正式上路，不少網友在更新後也都分享使用心得，其中就有人指出，自己解鎖的成功率不高，且頻頻跳出「向下看來解鎖」，對此也有網友發文協助解答。
一名網友在PTT發文提到，他使用的iPhone型號是12Pro，如果成功偵測的話，口罩FaceID解鎖速度很快，跟沒戴口罩差不多，其他像是Apple Pay基本上也沒什麼困難，不過目前仍遇到一個問題，就是「要找哪個角度解鎖比較快，不是頭要低，就是手機要拿高才不會出現『向下看來解鎖』的提示」。
貼文一出，網友們也紛紛留言討論「試了幾個角度，感覺手機低於眼睛會比較容易解鎖」、「我覺得口罩不可以拉太高，鼻樑的1/3要露出來比較容易成功」、「有設定好的話真的是秒解鎖」、「我一直失敗耶」、「一直出現向下看來解鎖，抓不到正確角度，只能多練習嗎」、「不是眼睛往下看，是要整顆頭往下，這樣角度才能掃描正確吧」。
對此，有內行網友也特地回文表示，他當初iOS 15.4 測試版一出就試用了，剛開始也是頻頻失敗，後來發現是「因為手持角度太低，錯誤姿勢是手機靠近肚子上然後低頭， 這個角度原本不戴口罩是可以解鎖的，因為加上下半臉部資訊足夠，但是戴上口罩後FaceID抓不到足夠的上半臉部資訊，才會導致一直解鎖失敗，開前置相機一比對就發現了，所以如果更新後常常解鎖失敗，可以試著改變一下手拿的角度」。（編輯：張志浩）