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搭捷運會害怕？高中生手拿「1物」不肯放　乘客秒懂看哭

▲雙北由於人口眾多，其捷運是不少通勤族、學生不可或缺的重要交通工具之一。（圖/北捷提供）
▲雙北由於人口眾多，其捷運是不少通勤族、學生不可或缺的重要交通工具之一。（圖/北捷提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-16 10:09:14

雙北由於人口眾多，又是台灣發展都會的首要重鎮，其交通建設也是數一數二完整，其捷運更是不少通勤族、學生不可或缺的重要交通工具之一。不過，近日就有網友分享自己看到友人搭捷運時遇到一場景，一名高中生坐在位置上睡覺，但仔細一看手上的手機卻有亮點，引發廣大迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「從朋友限時動態看到的....好慘，真的好慘！坐博愛座需要如此低聲下氣！幫哭哭......」只見畫面中，一名高中生坐在博愛座上面，但手上拿著的手機螢幕卻顯示「我太累了，如需讓座請叫醒我」顯見害怕因沒讓博愛座而遭到撻伐，讓原PO也不忍表示「辛苦了同學」。

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▲網友分享看到捷運上有學生手持手機睡覺，但螢幕上卻寫著「我太累了，如需讓座請叫醒我」的字樣，引發討論。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「台灣很多人主打敬老尊賢在囂張的啊.....插隊、博愛座等等都有」、「同學真的辛苦了....但要記得設個鬧鐘，以防坐過頭」、「台灣的博愛座根本被道德綁架」、「突然間覺得好心酸QQ」、「現在搞得博愛座像瘟神一樣，適得其反」、「幹嘛要卑微成這樣，人人都可以坐博愛座，又不會違法，到底在怕什麼，我每次看到博愛座都直接坐，管別人怎麼想」。

另外，也有不少學生透露經驗表示「會這樣不是沒道理的....之前高中的時候就因為學生沒有讓座，民眾打1999檢舉！通報到我們學校害教官硬要找人出來」、「之前遇過上車就拿雨傘敲桿子的老人，大聲地說，學校老師都沒教你們要讓座嗎？」、「之前也遇過一個學生生理期來很痛，結果也是堅持不坐博愛座.....她寧願蹲著，也不敢坐」。

事實上，博愛座長期以來都陷入一個模糊地帶，解釋的空間非常多，以「優先族群」先坐的概念來設定博愛座，自然會產生想法「我有需求，我為什麼不能坐？」，反之也會有人認為「我比你更需要，你應該讓座」，台灣不論是在公車、捷運甚至眾多大眾運輸工具上都能見到博愛座的身影，但至今，博愛座的爭議仍舊頻傳，顯然如何定義博愛座，將會是台灣政府交通建設中，需要考量的課題之一。（編輯：張嘉哲）

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