搭捷運會害怕？高中生手拿「1物」不肯放　乘客秒懂看哭

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貼文一出，網友紛紛回應「台灣很多人主打敬老尊賢在囂張的啊.....插隊、博愛座等等都有」、「同學真的辛苦了....但要記得設個鬧鐘，以防坐過頭」、「台灣的博愛座根本被道德綁架」、「突然間覺得好心酸QQ」、「現在搞得博愛座像瘟神一樣，適得其反」、「幹嘛要卑微成這樣，人人都可以坐博愛座，又不會違法，到底在怕什麼，我每次看到博愛座都直接坐，管別人怎麼想」。
另外，也有不少學生透露經驗表示「會這樣不是沒道理的....之前高中的時候就因為學生沒有讓座，民眾打1999檢舉！通報到我們學校害教官硬要找人出來」、「之前遇過上車就拿雨傘敲桿子的老人，大聲地說，學校老師都沒教你們要讓座嗎？」、「之前也遇過一個學生生理期來很痛，結果也是堅持不坐博愛座.....她寧願蹲著，也不敢坐」。
事實上，博愛座長期以來都陷入一個模糊地帶，解釋的空間非常多，以「優先族群」先坐的概念來設定博愛座，自然會產生想法「我有需求，我為什麼不能坐？」，反之也會有人認為「我比你更需要，你應該讓座」，台灣不論是在公車、捷運甚至眾多大眾運輸工具上都能見到博愛座的身影，但至今，博愛座的爭議仍舊頻傳，顯然如何定義博愛座，將會是台灣政府交通建設中，需要考量的課題之一。（編輯：張嘉哲）