LINE被加「投資群組」氣炸！他1舉動悲劇了：帳號被鎖死
近年LINE 群組的「投資詐騙」層出不窮，會有帳號邀請用戶至聊天群組，接著以投資為名目進行詐騙，對此，民眾紛紛祭出反擊手段。不過卻有苦主出面分享，自己瘋狂刷貼圖惡搞詐騙群組後，下秒整個帳號被鎖死，無法登入使用。
根據苦主於《爆系知識家》分享，自己Line被拉進一個投資詐騙群組，因為想要惡搞一下，便瘋狂傳送貼圖，刷了整整1分多鐘，不料，LINE卻突然跳掉無法重新登入，就算刪掉App再次下載，頁面依然顯示「LINE目前無法使用」，讓他趕緊Po文求助網友。
內行網友則解答，「刷貼圖會觸發自動偵測，我以前也很愛刷貼圖，被鎖好幾次」、「LINE 官方肯定也有相關的篩選機制，只要你在聊天中『短時間傳送大量的訊息』，那麼 LINE 官方就很有可能會封鎖你的帳號」、「被鎖帳號啊！乖乖等一天」。
而實際上，除了猛刷貼圖惡搞外，也有民眾會「翻群」將群組內的人全部踢出，但根據《刑法》第359條保障人民電腦使用權，若無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科六十萬元以下罰金。因此建議民眾，若被加入詐騙群組，也不要太過激動以身試法，建議封鎖並退出即可。（編輯：鍾怡婷）