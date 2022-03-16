台灣人會掏錢買網紅聯名產品？答案「超意外」：根本信仰

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原PO接著說，自己還買過YouTuber賣的海鮮跟烤肉組，「蝦類海鮮不錯吃，但肉類就很普，剛剛看到隔壁棚別的YTB出的衣服有尺寸問題」，也讓他不禁在文末好奇發問「這些人賣的不就是名氣？如果一直出包粉絲的愛也會消磨吧？大家會去買喜歡的網紅出的東西嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「會，但會買基本款的，如果收到貨品，不符預期，就再也不買」、「合意買賣，有什麼好問的」、「會欸」、「有沒有用心調整配方、品質和價錢比較重要。又不可能每個人都自己搞工廠和中央廚房」、「有需求就會給他賺」、「我有買網紅業配的東西，雖然他不是美食網紅，但談到吃的就是一幅很沉醉的樣子，買過兩次是都還不錯，但不會到頂。頂的就不需要打名氣了」。
雖然網紅名氣大，但對於「會不會買網紅出的產品」，多數網友的答案卻「超意外」，「不會，材質都特差」、「網紅『業配』的大牌，我還是有可能買，但網紅自家『貼牌』的，我不會買。 因為就87%像的東西找人代工貼牌，但貴很多」、「身邊會買網紅出的東西的人，基本上都沒什麼判斷能力」、「不會，覺得大多在買信仰值」、「會買的都很笨吧，或是盤子」、「不會，推薦的偶爾會參考，但買貼牌出的就算了」。
還有內行點出「關鍵」，認為若是「貼牌」就不會想買，「想知道哪家不是貼牌的？如果是貼牌的就沒什麼吸引力」、「看是不是貼牌的真的很重要，貼牌的絕對不買」、「一定貼牌的啊，不然網紅會自己開食品工廠嗎」、「賣給盤子的，網紅只負責掛品牌」、「網紅代言=貼牌=加價賣，賣信仰的」。（編輯：郭佩蓉）