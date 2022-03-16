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為何牆壁底部顏色常常不同？內行曝「真實用途」：超神奇

▲有民眾納悶家中牆壁底下，有塊深褐色的部分特別突兀。（圖／爆系知識家）
▲有民眾納悶家中牆壁底下，有塊深褐色的部分特別突兀。（圖／爆系知識家）

編輯中心/綜合報導

2022-03-16 11:08:072022-03-16 11:21:13

在台灣大多數的房子，牆壁總是漆成白色，不僅百搭又能讓室內看起來較大較明亮。不過，就有網友納悶，為甚麼台灣的房子，白色牆壁底下都會出現一小段奇怪的顏色呢？意外獲得大家熱議，「用深色才會看不出來啊」、「這樣就不怕水漬啦」。

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臉書社團「爆系知識家」，就有網友PO文詢問「有人知道為什麼房子內的牆壁底部都要漆上這一小段呢？」從照片看到，明明是白色牆壁，底下卻沒有一致，反而塗上深褐色油漆，讓人看起來相當突兀，大家紛紛解答。「鞋子容易踢到，類似踢腳板，髒了比較看不出來」、「當踢腳線，掃地、拖地撞到牆壁那邊會有印子，用深色看不出來」、「踢腳線，那邊算最容易髒的地方，就深色比較看不到髒髒」。

▲有民眾納悶家中牆壁底下，有塊深褐色的部分特別突兀。（圖／爆系知識家）

▲網友不解為何家裡牆壁總是在底部漆上顏色較深的顏色。（圖／爆系知識家）

也有人分享，「就算小淹水，也不會有醜陋的水漬」、「不會髒看起來，也不會頭重腳輕」、「我家也有，可是是黑色的」、「這一段是最會被鞋子踢髒的，所以叫踢角板，他也有一點厚度，不好被椅子靠到牆，刮傷牆面，用油漆擦就沒有厚度了，不過現在很多人都不做了」。

事實上，這塊奇怪的部分稱為「踢腳板」，源自於歐美國家，不僅能做到清潔防汙功能，在溫差大的季節下，還能作為防止熱漲冷縮所預留的空隙，更能阻止蟑螂螞蟻通行。而在台灣最常見都是深咖啡色來做搭配，與上方的油漆材質不同，屬於耐用又防水的水泥漆。（編輯：詹鎰睿）

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