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達美樂挖到石油？9吋披薩99元　網瘋訂：打趴所有披薩店

▲達美樂即日起限時促銷，外帶小披薩99元起，網友開箱「經典四喜」實品照讚用料有誠意。（圖／取自批踢踢）
▲達美樂即日起限時促銷，外帶小披薩99元起，網友開箱「經典四喜」實品照讚用料有誠意。（圖／取自批踢踢）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-16 10:59:17

連鎖披薩店大戰開打，繼拿坡里開跑生日慶，推出大披薩229元後，達美樂更是火力全開，即日起至3月20日限時促銷，外帶9吋小披薩特價99元，多達14種口味可選，99元價位讓眾人直呼佛心、打趴所有披薩店，還有人笑稱「達美樂瘋狂特價，是不是挖到石油」。

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拿坡里即起至3月23日發動生日慶，祭出大披薩、6塊炸雞皆特價229元，當網友還在抱怨「優惠漲價」，往年促銷只要209元時，達美樂於此同時推出快閃促銷，即起至3月20日外帶9吋小披薩99元起，立刻造成網路上一片轟動，網友狂讚：「太便宜了，吃爆」、「沒得嫌了」、「如果料沒差太多，真的屌打所有Pizza店」。

▲網友實際購買99元小披薩，多數人反應都肯定用料並未偷工。（圖／取自批踢踢）
▲網友實際購買99元小披薩，多數人反應都肯定用料並未偷工。（圖／取自批踢踢）
省錢的網友分享，達美樂此次發動外帶小披薩99元起，共有26種口味，其中14種口味皆特價99元，包括經典四喜、超級豪華等口味，由原先每周二、六限定129元再降至99元，另外還有加購40元、80元、120元口味專區。

原先眾人擔心特價會變相減料，不過根據搶先開箱的網友曬照回報，99元披薩用料頗具誠意，「剛吃完，3個人叫2個小披薩加飲料很飽」、「女生吃半個飽了」、「99元比我這邊雞腿便當還便宜」。若以尺寸來看，買2個9吋小披薩198元，總面積大於1個12吋大披薩229元，讓網友直呼：「要其他披薩店怎麼活」。

▲網友透露，原先看到99元「起」本想開噴，不過看到清單有14種口味可選，認為很有誠意。（圖／翻攝網路）
▲網友透露，原先看到99元「起」本想開噴，不過看到清單有14種口味可選，認為很有誠意。（圖／翻攝網路）

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