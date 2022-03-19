達美樂99元披薩最後兩天 買「這口味」最賺：冷掉也好吃
連鎖餐飲戰場近來熱鬧非凡，各家力推優惠搶客，其中又以達美樂外帶9吋小披薩99元最受關注，吸引大票網友Tag朋友吃起來。促銷活動進入最後兩天，批踢踢還有人整理自製菜單，一眼看出哪種99元披薩用料最豪華，大推「薄脆經典四喜冷了也好吃」。
達美樂在3月14日宣布限時7天不限店，外帶9吋小披薩只要99元起，該活動在網友相繼曬照「開箱」後，眾人驚訝不到百元的披薩並未偷工減料，高CP值成功帶起網路聲量。速食版更有神人整理全價格點餐攻略，把握最後兩天在3月20日前跟上好康。
達美樂此次外帶小披薩合計有26款口味，其中99元有14款、139元有7款、179元有4款，以及219元有1款。有網友認為在App上點餐，小披薩排序混亂、選購困難，因此很佛心重製菜單並標上價格，不只依照價錢高低排序，「排越前面的用料越多」，讓有選擇困難的人，一眼就能看出哪種口味最「澎湃」。
舉例來說，在99元攻略中，排最上方的「經典四喜」口味，使用香腸丁、火腿、花枝等13種食材，配料陣容十分華麗；最寂寞的則是右下角的「起司餅」口味，完全沒有配料。原PO好心作法獲得一片讚聲，還有人說「達美樂應該請你十張披薩券」。
而最多人推薦的毫不意外是經典四喜口味，「我都吃經典四喜，鹹鮮甜辣都有」、「薄脆經典四喜冷了也好吃」。此外，龍蝦舞沙拉、道地美國、墨西哥辣椒等口味也有好評，倒是「蜜桃燻雞」口味出現反推，被評為白醬和美乃滋、蜜桃不搭。