COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

達美樂99元披薩最後兩天　買「這口味」最賺：冷掉也好吃

▲達美樂推出外帶9吋小披薩99元優惠，限時7天不限店，降價不減料的高CP值引發討論。（圖／取自批踢踢）
▲達美樂推出外帶9吋小披薩99元優惠，限時7天不限店，降價不減料的高CP值引發討論。（圖／取自批踢踢）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-19 00:14:43

連鎖餐飲戰場近來熱鬧非凡，各家力推優惠搶客，其中又以達美樂外帶9吋小披薩99元最受關注，吸引大票網友Tag朋友吃起來。促銷活動進入最後兩天，批踢踢還有人整理自製菜單，一眼看出哪種99元披薩用料最豪華，大推「薄脆經典四喜冷了也好吃」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
達美樂在3月14日宣布限時7天不限店，外帶9吋小披薩只要99元起，該活動在網友相繼曬照「開箱」後，眾人驚訝不到百元的披薩並未偷工減料，高CP值成功帶起網路聲量。速食版更有神人整理全價格點餐攻略，把握最後兩天在3月20日前跟上好康。

▲除了不到百元的低廉價格，網友曬出「99元披薩」實拍照，多數都未減料、負評極少，是這次活動成功主因。（圖／取自批踢踢）
▲除了不到百元的低廉價格，網友相繼曬出「99元披薩」實拍照，多數評論都是未減料、負評極少，是這次活動成功主因。（圖／取自批踢踢）
達美樂此次外帶小披薩合計有26款口味，其中99元有14款、139元有7款、179元有4款，以及219元有1款。有網友認為在App上點餐，小披薩排序混亂、選購困難，因此很佛心重製菜單並標上價格，不只依照價錢高低排序，「排越前面的用料越多」，讓有選擇困難的人，一眼就能看出哪種口味最「澎湃」。

舉例來說，在99元攻略中，排最上方的「經典四喜」口味，使用香腸丁、火腿、花枝等13種食材，配料陣容十分華麗；最寂寞的則是右下角的「起司餅」口味，完全沒有配料。原PO好心作法獲得一片讚聲，還有人說「達美樂應該請你十張披薩券」。

▲99元專區有14款口味，依配料種料多寡由上至下排序。（圖／取自批踢踢）
▲99元專區有14款口味，依配料種料多寡由上至下排序。（圖／取自批踢踢）
▲139元有7款、179元有4款、219元有1款，依價格高低、配料種類多寡排序。（圖／取自批踢踢）
▲139元有7款、179元有4款、219元有1款，依價格高低、配料種類多寡排序。（圖／取自批踢踢）
而最多人推薦的毫不意外是經典四喜口味，「我都吃經典四喜，鹹鮮甜辣都有」、「薄脆經典四喜冷了也好吃」。此外，龍蝦舞沙拉、道地美國、墨西哥辣椒等口味也有好評，倒是「蜜桃燻雞」口味出現反推，被評為白醬和美乃滋、蜜桃不搭。
 

318國際早餐日！限時5天　超商咖啡半價、奶茶第2杯18元

身份證拿出來！義美尋找「這天」壽星　送8000元大禮包　

蝦皮免運券「靠1招」用不完？半數人都用錯：浪費好多年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
80.92%19.08%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀