速食店吃完不用收餐盤？店員抖出「尷尬真相」：誤會大了
台灣速食業有多間品牌，每一間都憑藉著不同的特色各擁不同的愛好者，不過吃過那麼多年的速食店，在內用時你是否會順手將自己的垃圾、廚餘在離開前清理掉呢？就有網友討論「真的想要開始落實去速食店不收餐盤的行動了」貼文引發廣大迴響，更釣出不少店員揭開內幕，再度掀起話題。
原PO在「Dcard」貼文指出「速食店現在隨便點一點就150逼近200，價位跟外面漢堡專賣店差不多，但卻要自己收餐盤，速食店那麼有錢，餐點那麼貴，一小時薪水的工讀生又不是請不起，要自己收餐盤根本不合理，覺得想開始落實不收餐盤運動了！不要扯說什麼加重員工負擔，那本來就是員工的工作；還有說沒有服務費的，早餐店、咖啡店很多也沒收服務費啊，為何人家不用自己收，速食店就要？」
貼文一出，網友紛紛回應「意外的蠻有說服力的.....」、「一直以來都當習慣，還真的沒想過不用自己收的問題」、「那就不要收啊哈哈哈，是有什麼好糾結的，不要讓他們在壓榨人力省員工，多請一點也比較好」、「速食店馴化台灣顧客很久了.....現在不收餐盤還要被攻擊真的很瞎」、「真的，很多人邏輯死亡，自己奴性重，整天在那邊說沒收餐盤很缺德，這種觀念最噁心」、「雖然我會收，不過強迫別人收的真得很噁心」。
而貼文也釣出不少速食店店員回應表示「不收又沒差，吃完不收盤本來就一堆人......尤其當我每天收垃圾，都能看到有客人把餐盤跟托盤丟垃圾桶，我真覺得不如不要收＝＝」、「其實本來就一堆人沒在收了....我不知道為何大家要吵這個，我們店從來都沒有官方公告要客人自己收盤」、「真正有問題的是速食店人員配置，從來都不是餐盤顧客應不應該收.....本來就可以不用顧客自己收，看很多人覺得客人不收很缺德，這誤會可大了」。（編輯：張嘉哲）