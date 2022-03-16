辦公桌抽屜常塞爆？業者曝「正確用法」震撼網：長年放錯
無論是大公司還是小企業，都可以看到專屬員工的傳統辦公桌，雖然抽屜很多，但時間久了之後，還是會被大量文件、雜物塞爆。對此，就有日本文具廠商特別傳授「辦公桌收納術」，結果讓不少網友感到震驚，「原來我一直都用錯了啊」。
日本文具廠商「KING JIM」就在官方網站上，特別製作一篇文章來傳授大家，該如何正確使用辦公桌的收納空間，不過，在大家整理之前，建議先把辦公桌裡面的東西通通拿出來，並果斷決定哪些是真正需要的物品，若遇到猶豫不決的狀況，請直接丟掉吧。
首先，把辦公桌的抽屜分成4個部分，分別是側邊上中下、以及正前方的扁平抽屜。最上層的抽屜是用來收剪刀、筆、計算機、釘書機、便條紙等各種小東西，重點是要善用托盤，才能避免亂成一團；中間抽屜則拿來擺CD、書籍、充電線等較大的物品。
最下方的抽屜則拿來放型錄、DM、手冊、文件資料夾等需要常翻閱、使用的東西。至於最讓人頭痛、最容易混亂的正前方扁平抽屜，竟然是「最好不要放任何東西」，純粹用來暫時收納桌上的文件雜物，僅有讓桌面保持乾淨的功用而已。
文章曝光後，迅速在推特上引發迴響，不少日本網友直言，「我一直很好奇這裡該放什麼？想不到什麼都不放才是正確解答…」「我還真沒想到這裡不該放東西！馬上試試看」、「用電腦就會想把椅子抬高，所以我都直接拆掉抽屜，否則很難坐。」、「我覺得『暫時收納』肯定會變成『永久收納』啊」、「不是為了讓哆啦Ａ夢可以隨時過來嗎？」（編輯：詹鎰睿）