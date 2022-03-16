比香菜噁！他吃「恐怖魔王」秒吐　老饕反讚：包水餃超搭

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豈料，原PO某天遇到了「茴香」，「長得一副香菜好朋友的樣子，感覺就很好吃」，結果他一吃差點吐出來，「超噁，嘔嘔嘔嘔嘔，有一股非常嗆鼻的味道，難以形容，用力聞會很想吐」，因此他也在文末發問「那一刻我才明白不吃香菜的人所感受到的香菜，就是這種存在吧？只想將之燒毀！有沒有人敢吃茴香」？
貼文一出，掀起熱議，「香菜噁心死了」、「跟香菜一樣，都是邪物」、「這是我唯一認知，我阿罵不敢吃的東西，哈」、「超噁，X」、「香菜好吃，但茴香真的臭」、「味道很恐怖」、「我都 OK，很好吃..」、「XXX的比香菜還恐怖」。
不過，也有老饕反讚「茴香」超級好吃，尤其是拿來煮湯、包水餃都很搭，「這超好吃好嗎..煮湯加一顆蛋，人間美味」、「這個炸一炸很好吃啊」、「茴香煮湯或炒蛋都超好吃，香菜涼拌or泰式料理or印度料理我才能接受」、「吃啊，小時候就常吃，炒麻油薑絲很讚」、「我會拿茴香包水餃，香菜也會，都好好吃」、「吃過煎餅，不錯」、「欸什麼！我覺得這個包水餃很好吃耶」、「跟麻油爆香老薑片+蛋，煮成湯超級美味」。
事實上，根據維基百科指出，茴香也被稱為甜茴香，茴香在各地被廣泛的種植，它的花柄，葉片與種子都具備有相似的味道，因氣味濃郁而被取之食用。其風味來自茴香腦，帶有甜味，主基調為柑橘香，次基調為松香。與同樣的酚類化合物也存在於洋茴香和八角，其味道和香氣類似於他們的，儘管沒有那麼強烈。乾燥後的茴香籽其氣味與洋茴香相似，如果要做烹飪使用，綠色是最好的。葉子的香氣與形狀貌似蒔蘿，嫩葉常被當作裝飾使用，或加入到沙拉，調味醬汁或甜品布丁中，也會被使用在湯品或魚露中以增加其風味。（編輯：郭佩蓉）