台灣YouTuber界的清流是誰？全場狂喊「她」：女兒也可愛
現今當紅的YouTuber不勝枚舉，無論是長相、才藝等，各個都獨具特色，人氣一個比一個還要高，不過若是有負面消息傳出，也很有可能失去觀眾、流量；對此，就有網友表示，他覺得YouTuber界的清流是「光頭哥哥（陳俊傑）」，不知除了光頭哥哥，大家心目中的清流是誰？貼文一出，掀起熱議。
該名網友在社群平台《Dcard》上以「各位認為youtube清流是誰」為題發文，表示現在是網路蓬勃的時代，只要隨手上網搜尋想看的YouTube就能觀看，非常方便，不過受歡迎的YouTuber，也會有很多人討厭。
原PO也透露自己心目中唯一清流是「光頭哥哥」，「就連最後快撐不住時，也還是為了粉絲的生日拍了一支影片，其實光頭哥哥跟我們都一樣，心地也很善良，想用自己微不足道的舉動，來讓那些看影片的人都能開心」，因此光頭哥哥真的讓他印象非常深刻，因此他也好奇發問「想問問看大家心目中的清流是誰」？
貼文一出，「好味小姐」受到最多網友認為是YouTuber界的清流，「好味小姐！」、「女兒蕾夢超可愛」、「超愛好味的，家裡貓貓吃他們家東西也很安心，然後影片又超好笑，很對胃口」、「嗚嗚嗚他們真的好可愛」、「這個我支持」、「好味小姐也是！」。
不過，也有不少網友分享其他答案，「Kelly!!!!!」、「Thekellyyang」、「The dodomen，超喜歡他們」、「Hook、果子君、賞鳥男孩的鳥日子」、「金針菇」、「英雄日常啦」、「白痴公主」、「光頭葛格，但是已經不在了」、「賤葆跟倉鼠人許伯！」、「壹加壹」、「老高」、「必須推英雄日常」、「啾啾鞋」、「自己是蠻喜歡1+1啦，覺得他們的片很有質感」、「洋蔥！」、「綜口味」、「阿翰」、「千千」。（編輯：郭佩蓉）