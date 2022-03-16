機車考2次「直線7秒」超穩都淘汰！女傻眼 真相糗炸笑瘋
在台灣，如果要騎乘機車上路的話，就必須要通過所謂的機車駕訓考試，而令許多人頭痛的「直線七秒」，一直以來都是許多人考照的惡夢。而近日，就有網友分享自己去考了兩次機車路考，明明自己直線七秒關卡都騎得非常穩，但是卻一直被淘汰，事後得知真相之後，讓她哭笑不得，引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「當年趁著高中畢業的暑假，想說趕快去考機車駕照，於是就跟老哥借車來練習，結果第一次考試當天，前面的幾個人都在直線七秒失敗，不是壓線就是雙腳著地，雖然緊張且忐忑，但還是告訴自己保持平常心，就像練習那樣騎就好」。
「沒想到第一次順利平穩騎過去之後，我以為我順利過關，沒想到考官叫我重來一次.........雖然不知道為什麼，但還是乖乖的再考一次直線七秒，沒想到第二次還是超平穩，結果騎過去之後，考官直接判我出局，叫我下次再來＝＝........當時真的很傻眼，根本不知道怎樣了」。
結果哥哥突然很激動跑來說「白X啊！你兩次都騎4秒是在幹嘛啊？」原PO便很無辜的回應「我4秒怎樣了？7秒內騎完也沒壓線啊......」讓哥哥超傻眼的說「是要7秒以上，不是7秒以內......」現場氣氛瞬間凝結。貼文一出，網友紛紛全部笑翻「太好笑了吧.....整個有畫面」、「你不孤單＝＝我跟妳做過一樣的事」、「看清楚規則再來路考.....」、「我當初第一次也是自已為帥又穩....刷過去又被叫回來＝＝」、「太有畫面了啊，真的快笑瘋」。（編輯：張嘉哲）