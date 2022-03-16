辣妹挑戰巨大滑水道！超衰「倒頭栽卡住3次」 笑翻全場
國外經常有一些郵輪上會有提供許多水上遊樂設施給顧客遊玩，但可不是人人想玩都能夠成功。挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）旗下的一艘永恆號（Norwegian Encore），船上主打遊樂設施「巨型水上划水道」相當有名，結果日前一名女子前往朝聖時，不知道是否體重太輕，重力加速度不夠，連滑三次都失敗收場，畫面曝光後笑翻不少網友。
據外媒《紐約郵報》報導，該划水道位於一艘挪威永恆號上的遊樂設施，遊客如要遊玩會先站到頂點一塊板子上，接著倒數時間後板子會打開，人就會有重力加速度急速溜下，翻轉好幾圈之後抵達出口，結果如此刺激好玩的遊樂設施，對於一名辣妹來說可就尷尬了！
該名辣妹身穿比基尼，在第一次試滑時，以超快的速度向下墜落，消失在畫面一下子後，突然現身，結果竟然卡在最高點處過不去彎道，整個人倒頭栽又溜回管道內；不信邪的她二度、三度挑戰，結果都在管道內各個位置卡關，又倒頭栽返回管道內，所幸一旁工作人員急忙打開通道，讓女子離開，安全並沒有問題，但朋友在一旁錄影早就已經笑瘋。
後來YMG Travels旅行社也公開其他遊客出糗的畫面在Tik Tok上，不少網友紛紛朝聖留言「天啊，那其實是很恐怖的」、「看得我都心跳加快了，卡在透明的管子裡，還懸在海上，喔不」、「太可怕啦！」、「之前看過一個挑戰三次的，真的運氣非常不好呢！」、「這個我不行，太可怕了」、「感覺應該是體重太輕了，重力加速度不夠才會這樣，挺有趣的」。（編輯：張嘉哲）