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面試多看「1細節」！她放棄錄取好公司　前輩認：做對了

▲有位女網友成功錄取了一間新公司，卻因為觀察到「1細節」後放棄了機會。（圖／取自photoAC）
▲有位女網友成功錄取了一間新公司，卻因為觀察到「1細節」後放棄了機會。（圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-16 16:54:52

許多上班族會選擇跳槽面試，來追求更好的薪資待遇。然而有位女網友面試成功錄取一間條件不錯的公司，卻因為觀察到「1細節」後放棄了機會，過程曝光也引來不少前輩贊同回應「做得很對」。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「最近面試了一家工作內容跟地點都蠻喜歡的公司，但面試時偷看了一下裡面的其他員工，發覺我跟他們是完全不同類型的人，感覺以後上班不知道會不會很痛苦，所以最後雖然錄取，但我還是放棄了這次的機會。大家去面試的時候，會不會偷偷觀察裡面的人？」

貼文曝光後，立刻有不少前輩點頭回應「我會～順便觀察辦公室氛圍」、「不要偷偷觀察，大方的看，你可能會看到『快逃』的眼神提示」、「一定要耶，因為這關係到你未來的職場環境氛圍，不能只聽信面試官說公司氛圍很好的說辭」、「妳這樣做得很對」、「辦公室植物也可以觀察一下，真的很重要欸，之前公司植物枯掉還沒人收，感情能有多好」、「當然要觀察，那都是以後的同事欸，那個氛圍感超重要」。

▲有網友抱怨同事愛講「3字口頭禪」，讓他忍不住砲轟「他是以為自己是皇帝嗎？」（示意圖／取字unsplash）
▲原PO在面試時偷偷觀察辦公室內氣氛跟其他同事狀況後，認為自己不適合這間公司，最後婉拒錄取。（示意圖／取字unsplash）

另外還有人分享經驗談「如果我看到學經歷或能力不錯的，我都會想辦法在廁所巧遇，然後勸他快逃不要來，你值得更好的」、「之前去一家面試要實作，在辦公室做測驗的時候就聽到同事在跟主管吵架，後來進去證明那主管真的是...」「氛圍很重要，我深受其害啊！因為聽信了面試官的大家團隊活潑的話，結果進來以後發現平時根本0交流」。（編輯：潘毅）

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