履歷已寫薪資遭面試官酸說「請不起」！過來人曝暗黑內幕
面試是求職過程中最重要、也是最能表現自己的重要環節，不過有時面試的過程卻讓人感到相當莫名。一名網友就在網路抱怨日前找工作時，都有將薪資曝光在人力銀行的履歷表上，但卻遇見幾位面試官在面談後表示他「薪水過高」，讓他不解地直呼：「人資是否沒看清楚履歷就亂面試？」
這名網友在臉書社團《爆怨2公社》分享日前自己遇見幾個匪夷所思的面試經驗，他表示自己有將104履歷打開的習慣，也有將目前的薪資待遇等公開在履歷表上，為的就是不要浪費大家的時間。沒想到這陣子遇見幾個面試通知，赴約面談後面試官竟然表示：「你現在薪水很高耶，我們主管的薪水都比你低，沒辦法給你這麼多」，讓他當下感到相當疑惑：「HR丟通知前真的有看我的履歷嗎？」只好笑笑地勉強走完面試流程並且離開。
貼文一出，許多網友都紛紛表示：「亂槍打鳥的概念嗎」、「很鬧欸！」、「我還遇過明明是他公司發面試通知給我（我沒丟履歷過去給它們），然後面試官開口第一句話『我就是想知道，你憑什麼丟履歷來我們公司』」、「這就像市場買菜一樣，總是要殺個價才過癮…」、「超多，我曾經還特別寫因有經濟壓力，故不考慮比現在薪資低的工作（有寫現有薪資），然後面試還一直說你現有的薪資很好耶…我都想問那幹嘛找我去面試？」、「我遇到是感覺人事找人聊天的，沒看我履歷直接叫我去面試。面試時才在看履歷，這都沒關係，看完才說這工作可能不適合我？！重點是還一副反正你待業沒事做出門當運動的姿態」。
另外也有網友提到：「他們只是要交差，沒人來面試會被老闆釘」、「HR為了衝業績，不管你（要的條件），趕緊給用人部門，以免落到沒找人！而用人部門也是要表現應付上級有在找人，不用看仔細，先面會。」、「想試試看你會不會降低身價」、「HR也是有業績壓力的，不然月底kpi不好看…他們只負責找人，其它不管…」。（編輯：陳珮瑜）