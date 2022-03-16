尪茶杯喝完丟水槽！人妻提醒「順手洗」竟被狠罵：愛計較
家事本就是該互相分擔、分工合作，並非結婚後就全都是單方面的責任！一名人妻抱怨先生與阿嬤每次都將喝完的茶杯放在水槽裡不洗，常常積茶垢讓她洗的很辛苦，因此日前她試著提醒先生「順手洗」，沒想到竟招來一陣挨罵！
這名人妻在臉書社團《爆怨2公社》表示，每次吃完晚飯都是由她洗全家人的碗盤，先生的阿嬤有時也會把中午的碗盤與鍋子留到晚上讓她清理，她都默默將這些事情做好，只是先生與阿嬤有個壞習慣，就是「很喜歡將喝完茶的杯子就直接放在水槽不洗，所以杯子的茶垢我都很難洗起來」，並表示曾經有2次她洗得太用力，不小心茶杯弄破還因此割傷了手。
因此日前原PO看見先生又將用完的杯子放在水槽時，她忍不住要求先生「喝完就順手洗起來不要丟著，這樣習慣很差」，未料先生竟然大聲斥責她「不想洗就放著啊」，連阿嬤也過來開罵「洗個碗也要計較⋯」，讓她飽受委屈地表示：「我只是請我老公洗一下他自己的杯子而已，我這樣錯了嗎？」還透露「沒洗阿嬤會四處跟人說我懶惰」，所以被逼得妥協。
貼文一出，立刻有許多網友回應：「要我就直接不小心摔破（省的洗）」、「是我就講一次而已。第二次就丟著讓他長香菇。第三次我就直接丟垃圾桶了。」、「全部放著」、「他要你放著，妳就放著啊，要乖要聽話，放著別洗」、「明天開始，洗多少破多少。妳媽生妳不是來幫傭的！」、「不要洗，讓他們自己洗，洗幾次他們就知道了」，另外也有網友建議：「提一份預算申請，叫老公出錢買洗碗機以便挽救婚姻」、「叫老公出錢買免洗杯，免洗碗筷」、「茶垢可以用鹽洗，不需要搓，還可以順便去角質」。（編輯：陳珮瑜）