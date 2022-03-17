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日本深夜餘震不斷！在日台人曝「處境」：隨時準備要逃生

▲日本東北地區外海16日晚間發生規模7.3強震，深夜凌晨仍不斷有餘震發生。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本東北地區外海16日晚間發生規模7.3強震，深夜凌晨仍不斷有餘震發生。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 09:34:13

日本福島昨（16日）晚間11點34分（台灣時間晚間10點34分）發生強震，規模為7.4，震源深度57公里，對此也有在日本的台灣留學生透露，其實在深夜凌晨還是不斷有餘震發生，而自己更是做好準備，若一有大狀況，才能隨時逃生。

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一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文提到，自己是在日本東北讀書的台灣留學生，他指出，地震發生當下，是上下搖的非常久，結束後部分地區出現斷電的情況，而自己則未受影響，此外，「日本在深夜時刻，餘震還是不斷發生，外頭甚至又要下雪了，自己也已經隨時做好逃生準備」。

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲原PO分享，從最大規模的地震發生後，凌晨12點開始一直到2點30分，就又發生了9次餘震。（圖／翻攝自爆怨公社）
原PO在文中也貼上手機螢幕截圖，圖中可見，從最大規模的地震發生後，凌晨12點開始一直到2點30分，就又發生了9次餘震，規模從3.9至5.6不等；為了能隨時應對突發狀況，原PO也立刻準備了逃生包，放入餅乾、飲料等簡易食品，台灣護照更是放在旁邊，隨時準備逃生。

貼文曝光後，網友紛紛留言加油，「祈禱一切平安」、「台灣4級我就在怕了，7.3級好大，要多注意安全」、「保重，安全第一」、「這地震的規模跟密集度好可怕」、「保暖衣物記得帶上，水再多帶一瓶」、「平安為上，辛苦了」。（編輯：張志浩） 

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