iPhone打4字召喚「神秘小生物」！日網狂試：真的有欸
現今眾人習慣用通訊軟體聯繫，可文字表達畢竟不如當面，少了語氣修飾後容易引起誤會，不少人就透過表情符號來增添情緒，而顏文字變是選擇之一。一名日本網友在使用iPhone手機時，意外發現只要輸入四個字，文字選擇框中就會召喚出一排神奇小生物，這項發現引起許多人的迴響，爭相嘗試。
原PO於推特上發文，起先並未說明太多，就是請各位使用iPhone手機的網友，嘗試在手機打上「ぞくぞく（Zokuzoku）」四個日文字，而經眾人嘗試，iPhone手機打出這四字後，文字框變會出現一整排連在一起的神祕小生物「ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ」。
經《NOWnews》記者嘗試，台灣用戶也能透過手機內建的日文鍵盤，選擇「日文－羅馬字」模式，連著輸入「Zokuzoku」便能取得這排小小生物。另外有網友測試Mac電腦也能成功叫出，若Android系統用戶對此有興趣，也能去下載支援特殊表情的鍵盤使用，一起共襄盛舉。
網友對這項發現頗感有趣，紛紛自己動手嘗試「真的有欸！」、「ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ安卓只好複製貼上了」、「其實打かお（Kao）也會有」、「好像是一排舉手的卡比獸」。 （編輯：李惠婷）