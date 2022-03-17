告別濕冷迎春天！把握開運3秘訣　喝「春分水」大旺整年

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（一）3月20日23：29分開始春分，建議大家可以立蛋，將蛋豎立起來，能得到一年四季的好運氣。
（二）接春分水：3月20日晚上23：29分，打開飲水機或水龍頭的水，可以用杯子接水再喝下，也可以洗臉，代表開春大吉。
（三）古代帝王有「春分祭日，秋分祭月」，然而今年春分開始於晚上，並沒有辦法見到太陽，因此小孟老師建議可以在當天晚上11：29時吃太陽餅來迎接春分，或者於3月21日到戶外走走曬太陽，也能吸收到春天太陽光所帶來的好磁場。
春分過後，通常陽氣就要開始揚昇，因此春分養生的關鍵在於「養陽氣」，要養肝顧肝，肝顧好陽氣就上升，小孟老師也建議，可以多吃綠色食物與鮮蔬，如：花椰菜、毛豆、高麗菜等，也可以多喝枸杞茶、菊花茶與桂花茶，都能達到養肝顧身的效果。
除了顧身體以外，也要留意以下忌禁：
（一）所謂「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平」，春分將是晝夜均等，寒與溫各半的日子，建議不要吃大辣、冰冷飲料或冰淇淋小心身體不適。
（二）因為春分半冷半熱的節氣，因此不可以劇烈運動，容易導致心血管不適。
（三）春分不宜探病，因為國外把春分當成一年的開始，所謂一年之季在於春，因此不宜探病。
（四）春分為季節交替的日子，因此不要過度行房，容易身體虛弱染上風寒，春分溫差大，要隔外當心。
（五）春分避免開快車，因為霧氣較重容易發生交通事故。
（六）避免清晨上山，因為春分濃霧重，上山霧氣重容易看不見路發生意外，在山上行走也容易濕氣較重導致滑倒。（編輯：鍾怡婷）
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