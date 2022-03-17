火山矽肺病45字輸了！世界最長字多4218倍 念完要2小時
▲世界最長單字竟然由189819個英文單字所組成！（示意圖／取自pixabay）
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▲世界最長單字竟然由189819個英文單字所組成！（示意圖／取自pixabay）
英文是我們除了母語以外，最常接觸的國際語言，甚至許多人從小就開始學習，為的就是出國或是未來工作能方便使用。不過你知道世界最長的英文單字是什麼嗎？
相信不少熟悉醫療英語的人都知道，有個英文單字叫做叫做「火山肺矽病」，他的英文是「Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis」，由45個英文字母所組成，因為它被收錄在一般的字典裡，許多人以為它是世界最長的英文字，不過它的長度其實只在 維基百科裡排行第四。第三名是由183字組成的「Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoiosiraiobaphetraganopterygon」，是知名古希臘戲劇作家「亞里斯多分尼斯Aristophanes」著作的喜劇《Assemblywomen》裡一種虛構的菜餚。 而排名第二的則是由1909英文字母組成的「Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamyl...serine」，這是收納在1994年出版的《Mrs. Byrne's Dictionary of Unusual, Obscure, and Preposterous Words》字典裡，中文翻譯是「甲硫氨酰谷氨酰胺精氨酰酪氨酰谷氨酰...絲氨酸」，意思就是「大腸桿菌TrpA的化學名稱」。 ▲維基百科列出世界最長英文單字的排行榜。（圖／翻攝自《維基百科》）
而真正世界最長的單字，是「
Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl...isoleucine」，完整地寫出來竟然要189819個英文字母，但其實它可以簡稱「Titin」也就是所謂的「肌聯蛋白質」！有趣的是過去曾有一位外國網友試著將這個單字完整地唸完，沒想到竟然要花上將近2個小時！有興趣的民眾不妨也可以挑戰看看，現在一起來看看這名網友的 影片吧！（編輯：陳珮瑜） ▲世界最長單字「肌聯蛋白質（簡稱『Titin』）」的部分英文字母。（圖／翻攝自《geekologie.com》） VIDEO