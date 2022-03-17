打龜號前進溪州試車！0→100公里飆速2.16秒 就真的很快
台灣賽車教父「廖老大」與中國網紅杰尼龜之間的賽車之約，乃因今年2月杰尼龜酸「台灣沒快車」，廖老大出面對嗆與杰尼龜結下樑子，於是著手改裝Audi TT RS並命名為「打龜號」，要為了與杰尼龜之間的比賽做好準備。而今（17）天打龜號前進溪州試車，吸引大批民眾圍觀，打龜號也不負眾望，從0加速到時速100公里僅用了2.16秒，讓全場車友嗨翻！
打龜號今日在溪州的試車，是位於一處私人輕航機的跑道，由熱心車友溪洲順風飛行俱樂部的饒教官提供場地，在現場聚集了許多地方朋友，包括溪洲鄉長江淑芬也到場致意，圍觀的民眾無不替廖老大與打龜號加油。
而打龜號反覆在跑道上直線加速衝刺，要替賽事做好萬全準備，最終跑出從0到時速100公里僅用了2.16秒的好成績。廖老大也在個人臉書直播試車過程，讓網友嗨翻紛紛留言回覆說，「真的很快呀」、「台灣一定贏的啦」、「每次測試都是為了突破0.幾秒，真得辛苦了」、「有飛起來的感覺嗎？想必很震撼」、「像子彈一樣彈射出去」。
據了解，雖然比賽還未完全敲定，場地也仍在找尋，但已相約以「零四直線加速賽」決勝負，就是在400公尺的跑道上衝刺，看哪輛車速度最快。這種短程對決，起步的爆發力至關重要，可以說起跑贏就贏了。（編輯：倪浩軒）