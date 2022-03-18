NOW早報／前妻不忍了！福原愛給小王「4封情書」首度公開

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福原愛寫給橫濱男的情書信紙都有企鵝圖案，內容提到很多人離開她，只有橫濱男對自己不離不棄，所以她非常重視他，也表示若沒有橫濱男，也沒有今天的自己，字字句句滿是撒嬌與感謝。此外，福原愛也提到一定會跟江宏傑離婚，也已預料7月會有暴動，儘管如此離異心意非常堅定，她跟橫濱男互相扶持鼓勵。日媒也提出，該信件是在6月寫的，文末還以「最喜歡你笑容的小愛上」。
該信件當時被橫濱男的妻子B發現，B立即打給福原愛質問，「為什麼我老公會知道妳新家地址？你們還有聯絡？」福原愛則說是LINE傳送錯誤，但B繼續逼問「位置訊息不會連房間號碼都知道吧？」、「妳跟我老公是什麼關係？」福原愛則說是工作夥伴，至於「最喜歡你笑容的小愛上」，福原愛解釋：「就是比朋友關係還要好，所以才用『喜歡』。」所以B女是因此封信，才跟橫濱男分居、離婚。
福原愛跟橫濱男當時否認「雙出軌」，就算住進對方家「彼此只是好朋友」，現身分已成前妻的B女指控福原愛說謊，要求她跟出版社更正內容，但福原愛想平息事件，主動打電話給B表示願意支付100萬日圓（約台幣24萬元）賠罪，但B認為福原愛不打算更正報導，因此開出5000萬日圓（約台幣1200萬元）的補償費用。
對於前妻的指控，福原愛的公司反駁，提到B多次致電並威脅，就連報導的《週刊文春》也是B被利用，她將對B採法律途徑應對。前妻的律師則表示，B的訴求為更正報導，沒說過要把證據提供給週刊，認為福原愛毀損委託人名譽，各說各話，宛如羅生門。
今日天氣／鋒面尾端通過仍有短暫雨！全台氣溫微降
中央氣象局今（18）日表示，今天上午鋒面尾端逐漸通過，午後平地降雨將逐漸緩和，不過由於附近水氣仍較多，中南部高山區下午仍有短暫雨，晚間整體降雨緩和；溫度方面，受到偏北至東北風、上半天降雨影響，中北部溫度將下降，高溫21-23度、低溫16-17度，北部晚間雲量也會減少，局部空曠地區、近山區有輻射冷卻作用，溫度可再降1-2度，中南部整體溫度小幅下降2度左右，變化不大。
看《華燈3》變貴？Netflix共用帳號額外收費 3地區實施
當全台民眾正迫切期待明（18）日下午3點，苦等許久的《華燈初上》第三季將在Netflix播出，昨（17）日卻傳出Netflix 將針對非同住者共用帳號額外收費，讓許多揪團分攤月租費的用戶心頭一驚。Netflix宣布未來幾周，率先在智利、哥斯大黎加、秘魯3個地區測試新計畫，其一就是「添加額外會員」，非同住者子帳戶將額外收費2至3美元。
由於Netflix高級方案月付390元，可供4個裝置同時在線觀看，不少人都是找朋友或上網揪團共用帳號，藉此分攤月租費成本，每人每月付不到百元就能爽看。Netflix雖在官網明訂禁止非家庭成員共用帳號，卻始終沒有相關措施。不過現在Netflix不忍了，根據外媒報導，Netflix率先在3大地區推出新政策，未來非同住的子帳戶額外收費2至3美元，等於多付新台幣60至85元。
Netflix宣布，將在智利、哥斯大黎加、秘魯3個地區，率先推出2個全新測試計畫，第一便是「添加額外會員」，未來選擇標準、高級方案，最多能添加2個非同住的子帳戶，價格落在2至3美元，約是新台幣60至85元。第二是「將個人資料轉移到新帳戶」，由於部份用戶會受新政策影響，因此Netflix同步導入個人資料轉移功能，把自己的播放清單、瀏覽紀錄、個人化推薦選項轉至新帳號。
Netflix並未對外說明，下一步是否會擴及全球，《NOWnews今日新聞》去電台灣Netflix也未獲回應。此次Netflix在3大地區測試非同住者額外收費計畫，雖然台灣地區暫未受影響，不過也代表Netflix開始正視非同住者共用帳號的問題。
日本7.4強震「東京大停電」！俯瞰照萬人看傻：兩個世界
日本當地時間16日晚間11點35分在福島縣和宮城縣外海發生規模7.4大地震，在關東地區造成將近210萬戶停電，對此一名日本網友在推特上貼出俯瞰圖，只見文京區停電後，東京呈現「一半黑暗一半光亮」的畫面，衝擊視覺讓不少人表示：「這簡直就像兩個世界。」
日本網友「えぬまったん」在推特上貼出文京區停電後的俯瞰畫面，只見文京區的住家全籠罩著黑暗，其他東京區則燈火通明，「光與暗」的強烈對比畫面引來11.4萬名網友按讚、3.9萬人分享，有網友直言：「這簡直就像兩個世界。」
不只如此，還有另一名日本網友「Sho Yamaguchi」分享哥哥騎機車回家的畫面，影片中哥哥地震完騎機車回家，原先閃爍著燈光的街道，突然四周變得一片漆黑，讓他嚇得立即停車查看狀況，驚恐表示「太可怕了，就像電影演得一樣」，該則貼文也引來330萬觀看數、8.2萬人分享。
桌球／鏖戰5局 林昀儒不敵中國名將馬龍無緣4強
WTT新加坡大滿貫賽男單8強，世界排名第7林昀儒(17)日面對2屆奧運金牌、中國名將馬龍，完全沒有畏懼大膽出手，將比賽逼進第5局，可惜最終以11:5、6:11、4:11、11:9、7:11吞敗，無緣4強。
林昀儒日前先過男單16強後，晚間和東京奧運搭檔鄭怡靜，出戰混雙冠軍戰，可惜最終輸給去年世桌賽冠軍、中國組合孫穎莎／王楚欽，收下亞軍，昨天男單8強面對馬龍，首局，林昀儒拔得頭籌先以11:5拿下，不過下2局被6:11、4:11要回，反倒搶先「聽牌」，關鍵第4局，林昀儒相當敢打，最後逆轉戰局以11:9追成平手。
決勝第5局，雙方你來我往，林昀儒大膽攻擊，可惜擦網又出界連失3分，讓馬龍拿到4個賽末點，林昀儒化解1個，可惜最後仍以7:11吞敗，無緣4強。賽後馬龍表示，過去也輸過林昀儒好幾次，他雖是年輕運動員，但也看到他的成長，很慶幸可以贏球，也發現現場除了他的球迷，也有林昀儒的粉絲，「今天跟林昀儒都發揮很高的水平。」
男吃Buffet先衝「這盤」！老饕秒嘆拿錯了：太不懂順序
Buffet（吃到飽餐廳）對許多人而言是相當划算的選擇，不但可以吃到大量、多樣的餐點，價錢也相對便宜，就有一名網友表示，他去吃Buffet剛入座就拿了生魚片、海鮮、牛排、炸蝦等高檔料理，想知道這樣拿厲不厲害？貼文一出，有內行老饕立馬搖頭直言：「開場吃生魚太不懂順序了，你要先開胃暖胃！」
該名網友在PTT貼文，他以「吃到飽開盤拿這些可以嗎？」為題，表示來吃Buffet，剛入座第一盤就把感覺最值得吃的拿完了，包含生魚片、海鮮、牛排、炸蝦等，讓他好奇問：「吃到飽開盤這樣拿算不算厲害老饕？有沒有這方面的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「生魚片我不敢吃」、「炸蝦的粉絲皮吃下去就飽了」、「吃到飽現在不划算了」、「這些吃完你就飽了，賠錢」、「三盤吃完就飽了，虧」、「這樣吃太嫩了」； 另外，也有內行網友看了直搖頭，「開場吃生魚太不懂順序了，你要先開胃暖胃」、「開場不要吃冷的，要先暖腸胃開胃」、「一開始拿生魚片就錯了，要也是先喝個湯暖胃或是吃開胃菜」。（編輯：張嘉哲）