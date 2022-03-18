點35箱汽水要幹嘛？外送員抵達見「暗黑目的」：根本無恥
外送平台近幾年在台灣依舊非常夯，民眾只要動動手指頭，在家就能享用熱食、補足生活用品，平台也經常推出優惠來吸引顧客。不過，近日就有外送員分享自己上線時，卻接到一單超詭異的訂單，一到場之後他馬上了解背後真相，直言「這個不處理.....外送平台是想要倒閉了？」貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「如果哪天外送平台宣布虧錢退出台灣市場，那麼原因就在這了！大賣場員工直接拖出棧板來出貨，怎麼可能有人一次點了這麼多沙士？真的是洗單被洗到不要不要的，你們要洗單也選近一點的基地，洗個單還要外送員送六公里路程才會到，真的很夭壽，外送平台真的不正視洗單問題？」
只見貼出的照片，一個賣場內直接拖出一個棧板，仔細看上頭的商品，一共高達35箱的黑松沙士，那麼這到底是何方神聖點的呢？原來，是因為外送平台經常針對新開用戶提供優惠券來吸引客人，結果此規則讓一些不肖人士，不斷新開平台帳戶來重複下訂訂單，例如圖上的一箱沙士經過打折之後，只要75元就有24瓶，成為許多中盤商進貨的暗黑手法，通常運送地點為貨物倉庫等等，不少外送員都出面證實有此事。
貼文一出，網友紛紛回應「能想到這種漏洞賺錢的根本無恥＝＝......平台確實應該抓」、「真的再不抓的話，平台倒光也是早晚的事」、「外送平台也是奇耙....這麼明顯還不抓」、「洗單成這樣，平台一點反應都沒有，有內鬼啊....」、「其實要根治就直接把開新帳號給的優惠拿掉應該就可以了」、「送過家樂福到三重倉庫的，真的很傻眼」、「用戶已經很多了，何必用新開優惠來吸引客人啊，不必要的漏洞....」。（編輯：張嘉哲）