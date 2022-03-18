「4萬多元的披薩」怎外送？苦主崩潰曬照：頂到天花板了
台灣外送風氣盛行，卻也出現許多荒唐趣事，常讓外送員們傻眼苦笑。近日，就有外送員分享，有同行接到要價4萬多元的披薩訂單，結果多到要開車才能運送，也讓本人瀕臨崩潰，照片曝光後更讓大家笑到不行，「店家也會瘋掉吧！」。
臉書社團「外送員的奇聞怪事」，17日有位外送員PO出一系列的照片分享，「一位夥伴接到四萬多元的披薩單，直接頂到天花板」更笑嘲「司機崩潰中，來人餵公子吃餅」。
可以看到，這位司機竟然開了專門用來載貨的廂型車，只見一盒一盒披薩慢慢堆疊上去，差點把空間給塞爆，甚至還頂著天花板，模樣非常壯觀。
照片曝光後，同行們紛紛看傻，「吃到吐」、「香到崩潰的外送員」、「這個一人送真的是神了」；也有人表示「店家全部烤好，再一次送來，我猜3/4也幾乎都是冷掉了」、「感謝他還有良心，幸好不是點uber或熊貓」、「拉拉正常，拉拉開車跑的本來就是接大單」。
但也有人推測，「應該是公司的員工啦，有可能是老闆請客」、「公司行號叫的～不然就是聚會～」。不過，原PO也強調，這並非惡作劇，且客人已經結清所有費用，只不過中午叫的訂單，卻忙到接近傍晚才送。（編輯：詹鎰睿）