大套房月租1萬1！小資族嗨：真佛 內行反揭「致命缺點」
對有租房、租屋需求的人來說，房子內外的環境、擺設和租金等，都是需要多加考量的因素，想找到一間完全符合自身需求的空間，更是難上加難，而近日，有網友也分享自己弟弟租金11000的套房，不少人看了紛紛喊划算，但也有眼尖的網友發現「致命缺點」，因而認為價錢不合理。
原PO在PTT發文分享，自己的弟弟單身未婚，月薪大約是6萬元，近日租了個1萬1的套房，只見屋中包括床、冰箱、電視和冷氣等傢俱都算齊全，整體空間也算大，但原PO卻認為價錢極不合理，甚至直言「會不會太狂了？應該住5000就好了吧？這種格局，台北8000就有了」。
貼文一出引發熱議，有網友大讚「這間我可以啊」、「這價錢，這樣ok了吧」、「看起來就很舒服餒」、「蠻便宜的大套房」、「這個價位正常吧，8000含稅不可能」、「台北市這種的大概要16000起跳」、「這樣11000在台北我秒租」。
不過，也有眼尖網友發現，該間套房的落地窗外，放了一台洗衣機，但三面都是牆壁，只有一些窗戶在某面牆的高處，懷疑是間位於地下室的房子，瞬間讓其價值大打折扣，「這地下室吧，我不行耶」、「沒有實質意義上的對外窗，先淘汰」、「11000地下室，無法接受」、「沒對外窗，先殺價5000」、「就算11000便宜，沒陽光還是建議不要租」、「感覺只適合短期的，住久會變憂鬱」。（編輯：張志浩）