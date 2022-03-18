COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

結束旅程？《全明星》李芷婷突PO文！嘆：自己多麼不成熟

▲李芷婷突發長文，暗指結束《全明星》旅程，意識到自己多麼不成熟。（圖／李芷婷IG）
▲李芷婷突發長文，暗指結束《全明星》旅程，意識到自己多麼不成熟。（圖／李芷婷IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-18 14:07:43

台灣新世代女歌手李芷婷，近年來不僅經營實況頻道，更參與了《全明星運動會》第三季，人氣不斷上升。怎料，李芷婷昨（17）日深夜突然發出一篇長文透露，原來曾經的自己在面對事情是多麼的不成熟，似乎是在回應前陣子的負面消息，意外引起外界關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李芷婷17日在IG長文寫下，「結束一段旅程後，休息一整天下來空虛感特別重」，不過，她也坦言「我們終究還是得繼續原本的生活，但這次心態比以往更加不同，沒有害怕、沒有迷惘、更不想逃避，原來曾經的我是多麼不成熟在面對一些事情，那我明白了，也願意做出改變。」

▲李芷婷突發長文，暗指結束《全明星》旅程，意識到自己多麼不成熟。（圖／李芷婷IG）
▲曾深陷沒有訓練的風波後，李芷婷的表現備受觀眾們關注。（圖／李芷婷IG）
同時，李芷婷也感謝，在錄製期間曾經幫助過她的人，「訓練的這四個月以來受到不少人的幫忙，也意識到我需要改進的地方很多，特別感謝身邊的所有人，我很知足這一切，那人總是要持續前進的，我會帶著這一份很貴重的回憶往遠方走。」

最後，李芷婷鼓起精神，更向粉絲們喊話「很期待之後帶全新的自己跟大家見面，加油了，燃起來」。

貼文曝光後，同隊的王品澔、貝童彤、還有學姊小8趙逸嵐都來打氣，粉絲們紛紛給予鼓勵「恭喜畢業繼續加油」、「很棒了芷婷～辛苦你了」、「期待看到全新的李芷婷」、「辛苦了～加油」。（編輯：詹鎰睿）

▲李芷婷突發長文，暗指結束《全明星》旅程，意識到自己多麼不成熟。（圖／李芷婷IG）
▲身為藍隊隊員的李芷婷，更在文中提到，她也很感謝這4個月以來幫助過她的人。（圖／李芷婷IG）

許維恩「全裸入浴照」流出！疑走光被抓　王家梁險鬧革命

女神阿樂藏不住深V！邪惡禮服太誘人　拍照羞喊：變瘦了

啦啦隊女神公園約會「上身大解放」！男友視角嗨爆球迷　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
80.21%19.79%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀