結束旅程？《全明星》李芷婷突PO文！嘆：自己多麼不成熟
台灣新世代女歌手李芷婷，近年來不僅經營實況頻道，更參與了《全明星運動會》第三季，人氣不斷上升。怎料，李芷婷昨（17）日深夜突然發出一篇長文透露，原來曾經的自己在面對事情是多麼的不成熟，似乎是在回應前陣子的負面消息，意外引起外界關注。
李芷婷17日在IG長文寫下，「結束一段旅程後，休息一整天下來空虛感特別重」，不過，她也坦言「我們終究還是得繼續原本的生活，但這次心態比以往更加不同，沒有害怕、沒有迷惘、更不想逃避，原來曾經的我是多麼不成熟在面對一些事情，那我明白了，也願意做出改變。」
同時，李芷婷也感謝，在錄製期間曾經幫助過她的人，「訓練的這四個月以來受到不少人的幫忙，也意識到我需要改進的地方很多，特別感謝身邊的所有人，我很知足這一切，那人總是要持續前進的，我會帶著這一份很貴重的回憶往遠方走。」
最後，李芷婷鼓起精神，更向粉絲們喊話「很期待之後帶全新的自己跟大家見面，加油了，燃起來」。
貼文曝光後，同隊的王品澔、貝童彤、還有學姊小8趙逸嵐都來打氣，粉絲們紛紛給予鼓勵「恭喜畢業繼續加油」、「很棒了芷婷～辛苦你了」、「期待看到全新的李芷婷」、「辛苦了～加油」。（編輯：詹鎰睿）