饗食天堂「只推一間分店」選誰？全場抉擇超一致：不用比
buffet吃到飽餐廳「饗食天堂」因菜色多樣，且供顧客自由選擇餐點，因而深受許多老饕喜愛。不過，就有網友好奇詢問「北部饗食天堂要吃哪一間？」而引來老饕曝光心目中的NO.1選項。
原PO於PTT上詢問，表示自己許久沒到饗食天堂用餐，最近剛好拿到餐券，讓他決定久違地光顧一次。然而，他便列出雙北地區多間分店，包括台北京站店、台北信義店、新北板橋店、台北大直店等，好奇詢問「有比較推哪間的嗎？特別不推哪間也可以XD」。
問題一曝光，就引來不少鄉民討論，「吃過信義跟京站，喜歡京站店」、「信義店我覺得動線比較舒適」、「桃園新光不錯」、「台北的話，大直空間最大」、「板橋吃過多次推」。
在眾多留言中，其中以「大直店」呼聲最高，眾人認為「大直最好，不用比」、「大直空間感真的不錯，板橋跟京站很多客人的時候桌距就很明顯了」、「看菜色就大直」、「根據吃了很多家的朋友表示：大直最好」、「大直，空間和菜色都推」。
再來則是「信義店」受到多人推薦，「信義蠻舒服的」、「信義好很多」、「場地的話信義不錯」、「信義店不錯，一月才吃完」、「吃過信義大直板橋，信義吃過20幾次有，推信義」、「別爭了，哪家店的地價貴就吃哪家絕對錯不了，推信義」。
但也有人坦言，其實每間店的動線、位置安排差異不大，最在乎的還是美食種類多寡，「我只在意食物，動線或是位置安排不考慮的話」、「根本沒差多少」、「吃過大直京站，覺得除了空間其他沒差」、「挑交通／行程方便的，吃過3家饗食覺得都差不多」。（編輯：陳雅雲）