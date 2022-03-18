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職缺上掛「幸福企業」藏秘密！網曝暗黑秘辛：你敢信？

▲職缺上掛「幸福企業」藏秘密，過來人曝親身經歷，嘆息：「進去就知道」。（示意圖／pixabay）
▲職缺上掛「幸福企業」藏秘密，過來人曝親身經歷，嘆息：「進去就知道」。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-18 16:34:10

多數人在求職時，都會在面試前詳讀人力銀行上該職缺公司的詳細福利，以免進去後發現與想像不同，接著離職重覆惡性循環，就有網友日前接到一家科技公司的職缺，可因為種種原因婉拒，不料後來發現該公司被標明為「幸福企業」，於是上網詢問該如何挽回機會，可也釣出內行人表示，雖公司名前標示，但公司文化不一定真的如同字面所述。

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原PO於Dcard中發文，說明自己於私立大學畢業，後續考到中字輩材料所的碩士，但自認學經歷還有可以再加強的地方。近期更新了自己在人力銀行的履歷，沒多久收到一家科技公司邀約面試的電話，但因為開出的薪水與他料想的不服，於是當下委婉拒絕，可上網查詢後卻發現該公司被標為「幸福企業」，這讓他相當緊張，不確定是否該再去爭取一下面試機會。

▲同事悄悄面試新公司，主管接到電話後，卻反常幫說好話。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO在電話中婉拒了面試邀約，但於網路上發現該公司為幸福企業，詢問要如何挽回機會。（示意圖／unsplash）
眾人一致認為直接打回去，也建議以後可以先去面試看看，累積些面試經歷也有助於尋找下一份工作「打回去，臉皮要厚」、「連面試都還沒、你就主動丟履歷面試看看吧。 我建議如果你現在正在找工作、都面試看看吧、只要是職缺吻合你現在學歷都面試累積經驗。」。 

部分人則對於「幸福企業」的標籤頗有意見，表示該標示很可能是廣告手法「幸福企業這是人力銀行會打來問你要不要掛（感覺是廣告操作手法），我公司是拒絕啦！不知道掛這有沒有費用，開放知道的說一下」。

也有人曾在標示幸福企業的公司上班，但進去後的文化並不如想像中的美好「想起我的前公司那時應徵還沒掛幸福企業，進去後錢少事多同事差也不能準時下班還沒加班費，還有幾點已經違反勞基法，做2個月後我離職，通常裡面的人可以待到半年已經很厲害了。後來看到他們職缺一直缺人還掛幸福企業，看了之後真想問，如果幸福企業幹嘛一直缺人？」、「雖然我不知道這間公司到底實際上如何，但我可以分享我前公司，也是一直都掛著幸福企業，雖然每年都是幸福企業，有時還有上新聞，但實際每年領完年終後的離職率卻節節攀升，每份工作還是要實際進去做過，才會了解內部真實的情況唷」。 （編輯：李惠婷） 

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