職缺上掛「幸福企業」藏秘密！網曝暗黑秘辛：你敢信？

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眾人一致認為直接打回去，也建議以後可以先去面試看看，累積些面試經歷也有助於尋找下一份工作「打回去，臉皮要厚」、「連面試都還沒、你就主動丟履歷面試看看吧。 我建議如果你現在正在找工作、都面試看看吧、只要是職缺吻合你現在學歷都面試累積經驗。」。
部分人則對於「幸福企業」的標籤頗有意見，表示該標示很可能是廣告手法「幸福企業這是人力銀行會打來問你要不要掛（感覺是廣告操作手法），我公司是拒絕啦！不知道掛這有沒有費用，開放知道的說一下」。
也有人曾在標示幸福企業的公司上班，但進去後的文化並不如想像中的美好「想起我的前公司那時應徵還沒掛幸福企業，進去後錢少事多同事差也不能準時下班還沒加班費，還有幾點已經違反勞基法，做2個月後我離職，通常裡面的人可以待到半年已經很厲害了。後來看到他們職缺一直缺人還掛幸福企業，看了之後真想問，如果幸福企業幹嘛一直缺人？」、「雖然我不知道這間公司到底實際上如何，但我可以分享我前公司，也是一直都掛著幸福企業，雖然每年都是幸福企業，有時還有上新聞，但實際每年領完年終後的離職率卻節節攀升，每份工作還是要實際進去做過，才會了解內部真實的情況唷」。 （編輯：李惠婷）