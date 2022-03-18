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頂呱呱年輕人不愛？「關鍵真相」眾意外：熱門商品要背鍋

▲頂呱呱曾是台灣速食店始祖，近年來卻越來越不受年輕人青睞。（示意圖／翻攝頂呱呱TKK臉書粉專）
▲頂呱呱曾是台灣速食店始祖，近年來卻越來越不受年輕人青睞。（示意圖／翻攝頂呱呱TKK臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-03-18 17:23:26

「頂呱呱」是炸雞店的經典始祖，全盛時期稱霸台灣速食界，各縣市都可見到門市蹤跡，不過對新一代的年輕人來說，頂呱呱似乎成為冷門選擇，就有網友發起討論「頂呱呱是哪一步走錯了？現在小朋友才不吃？」，老饕則出面分析關鍵原因，那就是頂呱呱的熱門商品呱呱包，不符合年輕人喜愛的口味。

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▲網友認為，現在年輕人比較少吃台式炸雞。（示意圖／取自unsplash）
▲網友認為，現在年輕人比較少吃台式炸雞。（示意圖／取自unsplash）
網友於《PTT》發文表示，最近頂呱呱少見的推出優惠活動，但似乎沒有吸引到太多消費者，讓他相當納悶「甜甜包和呱呱包應該還不錯吧？究竟是哪一步走錯了，現在的小朋友都不愛」。

不少網友則分析與熱門商品呱呱包有關，「他們老了就會吃了，我30才吃呱呱包的」「呱呱包小朋友不會愛阿」。除此之外，網友認為「小孩越來越少吃到台式炸雞吧」、「其實炸雞還蠻好吃的，就是太貴了」、「台式炸雞，說實話還不如吃美式」、「會去速食店買地瓜類的東西的小孩不多吧，而且炸雞又沒到很好吃」、「薯條是地瓜不能接受」、「對我來說第一個問題是地瓜條」。

但也有不少支持者認為，「辣味炸雞我很愛誒，真的沒人吃早就退出台灣了好嗎」、「頂呱呱我很愛欸」、「忠孝敦化常看到排隊人潮」、「日本朋友超愛吃頂呱呱的地瓜」。（編輯：鍾怡婷）

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