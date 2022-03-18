領帶「小線頭」千萬別亂剪！日本職人急喊：是它的生命線
不少民眾上班或是出席重要場合時，會穿上西裝並打領帶，細心的上班族，還會使用剪刀將衣物露出的小線頭修剪，但實際上，根據日本裁縫公司的社長提醒，並不是所有領帶的線頭都可以隨便剪掉，若是一不小心誤剪、拉扯「領帶生命線」，可能導致外觀變形甚至無法配戴。
日本裁縫公司的社長，近日在推特表示，領帶後面出現的「圓圈線頭」，千萬不能剪掉或是拉扯它，此線頭稱為線環（糸の輪っか）或滑縫（スリップステッチ），是領帶重要的紗線更是「生命線」，若是不小心拉扯或是剪開，很有可能導致領帶失去固定作用，外型鬆垮甚至攤開變成「竹莢魚」而無法使用。
社長也補充說明，只要稍微整理一下，背面的線頭其實並不會被看見，若是已經剪斷了，還是可以透過連接斷裂的部分來急救，但他也建議，為了不影響領帶的外型，若已經誤剪可以考慮重新購買，最後他也表示，3到4月有許多日本新鮮人將踏入職場，但仍有許多人不知道這件事，因此特別提醒大家「永遠不要切割或扯它」。
該篇貼文引發12萬網友關注，不少人留言表示，「沒有看到這篇的話，差點就要剪下去了」、「我打領帶已有 40 多年了，但從來都不知道」、「之前買西裝回家的路上，我就在想：『這是什麼線，等會兒剪掉？』」、「這是領帶的生命線， 切記不能剪！」（編輯：鍾怡婷）