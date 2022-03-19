為何網咖逐漸沒落？「致命原因」曝光 眾嘆：真的回不去
許多人會利用網路遊戲與他人交流、舒壓，而「網咖」的存在，除了更加強彼此間的聯繫，更能留下不少深刻回憶，對此就有人發文分享年輕時在網咖的過去，貼文勾起眾多網友回憶，並紛紛感嘆現在網咖和過去的不同，大嘆「回不去了」。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文提到，「突然好懷念網咖，記得以前放假時就會包一晚上，網咖冷氣都超強，每次去都帶外套和一張毯子，把自己包起來後，吃著雞排，喝著奶茶，搭配旁邊一定都有的菸味和勁舞團的聲音」，他當初覺得二手菸味很臭，但現在想起來，「根本是放假的味道啊」。
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「小時候假日就是跟朋友包12小時」、「網咖的食物特別好吃」、「好想在網咖來一場同學會阿」、「以前去網咖沒有一身煙味就不叫去網咖」、「最高紀錄包了72小時，沒離開過包廂」、「男的世紀帝國，女的聊天室」、「時間快到囉」。
不過，也有許多人感嘆，網咖和過去真的不一樣了，直言「懷念夜間12小時包台100」、「現在真的貴很多」、「現在人人家中都有電腦，真的很少人會去網咖了」、「現在線上通訊軟體好用很多，吃東西靠外送就好」、「只能說手機打趴了網咖，回不去了」。（編輯：張志浩）