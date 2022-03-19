「這家電」超涼爽卻沒人敢裝？全場一聽認了：恐變凶宅
為了講求更高的生活品質，許多人熱愛自行設計住家環境，舉凡家電、裝飾都非常講究。對此，就有人忍不住詢問大家，家裡不裝吊扇的原因？結果網友們紛紛直呼，「會變凶宅」、「我怕掉下來」。
有位網友在PTT-Woman板發文「家裡不裝吊扇的原因？」他坦言，自己非常不喜歡有東西在頭頂轉，而且吊扇也會影響天花板的燈光設計，崁燈的位子怎麼放都會被吊扇擋住，「大家家裡不裝吊扇都是什麼原因？」。
貼文一出，眾人紛紛回答，「血滴子在頭上怎麼安心」、「吊燈其實也蠻恐怖的」、「會變凶宅」、「以前國高中教室都有吊扇掉下來的經驗，超恐怖」、「用久了也危險，隨時變血滴子」。
也有人指出其他問題，「灰塵很多難清理」、「燈光會一直閃，金美送」、「我老家裝了三十年吊扇，最後拆掉的原因是整理很麻煩，因為要爬高擦又擦不乾淨」、「台灣的天花板其實蠻低的，裝電扇壓迫感很大」。
不過也有人平緩，「新型吊扇已經跟傳統型差很多了，我的房子裝了八個吊扇」、「新的DC吊扇，隱形葉片、正轉吹風反轉循環就夠好用了」、「因為你把目標局限在裝一個吊扇，如果是裝新型的吊扇燈，而且好好安裝，其實都不會有你顧慮的問題」、「有裝，好用，一開整間立刻冷」。（編輯：詹鎰睿）