機車後座掀開有「隱藏禮物」？眾驚：沒看過 神功能曝光
台灣素有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，車潮總是塞滿街道，而現今機車種類這麼繁多，配件也都有所不同，但有些機車的附件你可能一不小心就疏忽了！近日，就有網友分享自己打開機車後車廂，卻發現自己的後車廂內有個詭異的小禮物，而且從買車到現在都不知道，貼文引發廣大迴響。
原PO在Tik Tok貼文指出「結果勁戰六代後車廂真的有給一個板手！我怎麼會沒有發現勒！發現新大陸欸！」只見貼出的影片，原PO把自己的勁戰六代機車後車廂打開，結果靠近後車廂蓋前端的位置，真的有一支小小的板手卡在裡頭，讓人好奇該詭異的小禮物用處為何。
貼文一出，網友紛紛回應「看到這篇我馬上去開車廂＝＝真的有」、「傻眼，真的有欸！藏好深」、「四代的也有，在車廂裡面沒錯」、「六代戰友路過喔，是真的有喔」、「Force2.0也有附蹭小板手喔」、「大家買機車真的要注意看說明書，像是勁戰六代、水冷BWS、Force2.0都有這支板手喔」、「看到影片我直接衝去看，不誇張真的有」。
而也有內行人透露「這板手很久了啦，本來就會給，是調整避震用的」、「那是避震調整板手，很多新車現在都有了」、「六代戰友+1調整避震用的」、「force2.0也有，三段式可調避震」、「我一交車，店家就跟我說那邊有支扳手是調避震器的」而若你騎的正是上述這些車種，不妨可以打開後車廂查看是否也有該配備唷！（編輯：張嘉哲）