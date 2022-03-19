徐乃麟放話參戰全明星！網亮「超硬陣容」敲碗：很想看耶
台灣著名主持人徐乃麟（乃哥），因兒子徐新洋目前正是《全明星運動會》第3季的成員，讓父子倆備受觀眾注目，有趣的是，由於乃哥先前曾公開透露，若有邀約，他會願意參加第4季，結果就有PTT網友特別公布50歲以上的名單，意外獲得大家迴響，「這我真的想看欸」。
有位網友在PTT台綜板PO文分享，「趣味試擬50+全明星運動會候選選手」，並強調主要以「近期還有螢光幕前活動及長期有運動習慣者為主！」沒想到，男生名單除了徐乃麟以外，澎恰恰、曹西平、胡瓜、吳宗憲等多位大咖前輩都在內，而在女生部分同樣也是非常驚人，包含陳美鳳、方芳芳、藍心湄、丁寧、蘇慧倫等多位資深女星。
此外，他也貼心的考量到年齡問題，並列出比較輕鬆、少碰撞的運動項目，例如保齡球、游泳、射箭、樂樂棒球等等，更可以推廣新的項目，槌球、撞球、高爾夫。最後更不禁說到「會不會有期待感？」
貼文曝光後，網友樂到不行，「好像不錯」、「請這些人不知道通告費用多少」、「最後頒發MVP含吵架要半小時」、「這陣容應該是要走魷魚模式才合理XD」、「如果是真的也太硬了吧」、「感覺超像過年節目」。
不過也有人大讚、敲碗其他資深明星，「記得胡瓜也有運動習慣，體力也好」、「想看丁寧大戰蘇慧倫」、「可以找方芳芳，他可以示範如何拿著陽傘跑百米」、「包偉銘應該是裡面最強的」、「50+可能運動表現很可怕，除非還有再動」、「小齊哥應該很樂意參加，感覺他也蠻愛運動的」、「光良51，記得腹肌蠻驚人」、「潘若迪感覺很搶強欸」、「唯一支持黃少祺」。（編輯：詹鎰睿）