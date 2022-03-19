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被同事排擠？他進公司5年「沒被加Line群」　全場卻羨炸

▲在現今的職場上，除了在辦公室、會議間，同事們面對面溝通外，透過通訊軟體相互交流訊息也是許多公司必備流程。（圖／記者張志浩攝）
▲在現今的職場上，除了在辦公室、會議間，同事們面對面溝通外，透過通訊軟體相互交流訊息也是許多公司必備流程。（圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-19 14:41:54

在現今的職場上，除了在辦公室、會議間，同事們面對面溝通外，透過通訊軟體相互交流訊息也是許多公司必備流程，不過，近日卻有網友哭訴，他進入現在公司後，直到5年後的今天才知道同事、主管間有「Line群組」，引發眾人熱議。

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一名網友在PTT發文提到，最近他偶然發現，自己的公司其實有Line群組，且除了工作內容外，同事、主管們還會在裡面聊八卦、廢話等，更讓原PO無法接受的是，他已經在該公司待了5年之久，直到當天才知道，自己不在裡面，難過的向大家求助「公司人數50人，群組有42人…今天才知道，該怎麼調適呢」？

▲（圖／翻攝自PTT）
▲原PO哭訴，自己竟然在進入某公司5年後，才發現公司同事間有Line群存在。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，網友紛紛留言「真假？太誇張了吧」、「5年耶，怎麼隱瞞的啊」、「你5年都沒發現太扯了啦」、「直接離職唄」、「都5年了還不在群組，表示那個群根本不重要」、「沒差啊，沒群組你還是待了5年」、「資訊不用需要太多啦，好好工作就好」。

不過，更多網友則投以羨慕的眼光，直言「你剛工作嗎，這種超爽的」、「沒群組，整個求之不得耶」、「還不賴阿，下班就不認識了」、「你沒被職場荼毒過？這樣才好，輕鬆到」、「身在福中不知福」、「貴公司缺人嗎？我不用群組沒關係」、「進去裡面才痛苦好嗎」、「有些老闆主管超愛用@，很惱人」。（編輯：張志浩） 

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