每年都被教召抽中！男舉「補償提議」：需要一點保障

新式教召上線後話題不斷，相較過往5-7天的時程，這次為期14日的訓練讓許多網友直呼是「最硬教召」！就有位網友表示自己過去每年都被抽中，於是提議若為自營業者，政府是否應給出其在教召期間的損失，貼文發出引起熱議，部分人認同他的觀點，部分網友則對教召抱持樂觀意見。
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己是位每年都被教召抽中的男子，於是開始思考，政府是否該為受召員的經濟部分做考量，因為若是自營業者，在受召期間，停頓的設備、人事及各項成本開銷都在持續消耗，若此人能提出營業證明，政府是否願意給出合理補償，他認為這是對教召人員的一項保障。
據了解，若身為勞工遇到教育召集，雇主應於受訓期間給予相當天數之公假，工資正常發送，且不得扣發其全勤獎金，而受訓期若橫跨例假日、休息日或國定假日，公司則不需額外補給。
而原PO拋出的自營業者受召議題引發廣大討論，有人贊同原PO說法「隨機抽籤根本就是笑話！自營商被『抽』到真的是損失慘重」、「我有朋友八年四次，召好召滿」、「很合理 自營業者真的應該有所補償」，有人則反對「自營業者可以躲教召？敵人會分你是不是自願役嗎？」。
部分網友則分享自身經驗，對教召生活保持正面態度「還好吧，我也連三次。而且這三次大部分都是同樣的人，也認識不錯的朋友」、「我好像也被教召了3次還4次，而且都一個禮拜！剛開始還真的很阿雜（煩燥），後面就習慣了，而且每次教召都是同一批人」。 （編輯：李惠婷）