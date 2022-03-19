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日本市容為啥這麼漂亮？內行揭「最大差異」：台灣該學學

▲有網友從Google地圖發現，大坂市容超美，大家看完後認為，台灣應該要多學學。（圖／翻攝PTT，Google Maps）
▲有網友從Google地圖發現，大坂市容超美，大家看完後認為，台灣應該要多學學。（圖／翻攝PTT，Google Maps）

編輯中心/綜合報導

2022-03-19 16:09:24

受到疫情影響，台灣人迫不及待出國旅行，日本更成為民眾首選。近日，就有網友不小心被大坂街景震懾住，不僅有質感又和諧，市容相當漂亮，貼文馬上跳出內行點出問題，呼籲台灣應該要多學學。

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一名網友到PTT上PO文詢問「為何日本可以這麼漂亮？」他表示，只是隨便Google一下大坂，看一下街景而己，就忍不住讚嘆「但是就是這麼漂亮，為何日本可以這麼有質感？」

他更指出，日本市容不僅快車道、慢車道、人行道劃分清楚，兩旁行道樹林立，也沒有突兀的廣告看板，也沒有違停的汽車，更沒有整排的機車，建築物完全融入市容，讓畫面看起來很和諧，「為何我們做不到？」

▲有網友從Google地圖發現，大坂市容超美，大家看完後認為，台灣應該要多學學。（圖／翻攝PTT，Google Maps）
▲多數網友指出，最大問題出在「交通」亂象，呼籲台灣應和日本多多學習。（圖／翻攝PTT，Google Maps）
貼文曝光後，網友紛紛分享，「他們真的很自律的，上次剛好在日本碰到颱風，風雨一小就看到阿公阿嬤出來掃樹葉」、「我記得日本的城市有規定顏色」、「日本集體主義很重」、「乾淨有規劃，亞洲只有日本做的到」、「國民普遍都有美感」。

不過，多數人也點出最大問題「交通」，「路邊停車格，亮色系招牌，坑巴馬路，被吃掉的騎樓和人行道，還有亂劃一通的左轉道，加上一堆機車」、「台灣人普遍就是懶跟自私，車亂停，菸蒂亂丟」、「光是透天把轎車停在大馬路一大堆，最基本的都做不到，南部一大堆這種」、「還有為了蓋房子犧牲停車場」、「去日本真的心情都很好，慢步走也不會被撞，台灣路上都惡臭看了心煩」。（編輯：詹鎰睿）

▲大坂道頓堀照片。網友直言，台灣交通亂象，才會讓市容變得不太好看。（圖／Pixabay）
▲也有人認為，除了交通，人民自私亂丟菸蒂、垃圾，台灣市容才比不上日本。（圖為日ㄅ大阪道頓堀／翻攝Pixabay）

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