日本市容為啥這麼漂亮？內行揭「最大差異」：台灣該學學
受到疫情影響，台灣人迫不及待出國旅行，日本更成為民眾首選。近日，就有網友不小心被大坂街景震懾住，不僅有質感又和諧，市容相當漂亮，貼文馬上跳出內行點出問題，呼籲台灣應該要多學學。
一名網友到PTT上PO文詢問「為何日本可以這麼漂亮？」他表示，只是隨便Google一下大坂，看一下街景而己，就忍不住讚嘆「但是就是這麼漂亮，為何日本可以這麼有質感？」
他更指出，日本市容不僅快車道、慢車道、人行道劃分清楚，兩旁行道樹林立，也沒有突兀的廣告看板，也沒有違停的汽車，更沒有整排的機車，建築物完全融入市容，讓畫面看起來很和諧，「為何我們做不到？」
貼文曝光後，網友紛紛分享，「他們真的很自律的，上次剛好在日本碰到颱風，風雨一小就看到阿公阿嬤出來掃樹葉」、「我記得日本的城市有規定顏色」、「日本集體主義很重」、「乾淨有規劃，亞洲只有日本做的到」、「國民普遍都有美感」。
不過，多數人也點出最大問題「交通」，「路邊停車格，亮色系招牌，坑巴馬路，被吃掉的騎樓和人行道，還有亂劃一通的左轉道，加上一堆機車」、「台灣人普遍就是懶跟自私，車亂停，菸蒂亂丟」、「光是透天把轎車停在大馬路一大堆，最基本的都做不到，南部一大堆這種」、「還有為了蓋房子犧牲停車場」、「去日本真的心情都很好，慢步走也不會被撞，台灣路上都惡臭看了心煩」。（編輯：詹鎰睿）