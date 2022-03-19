媽媽突搬「土色方塊」回家！他一嚐秒回童年 狂吃剩半盒
台灣美食小吃多元，許多兒時甜點更隱藏在傳統市場裡，讓不少民眾回味無窮。近日，有位網友就PO文詢問，他媽媽買了一條奇怪的透明土色果凍，味道雖然熟悉，還有回到小時候的感覺，但他卻想不出來叫什麼？結果照片立刻勾起大家回憶，「這超清涼的，愛吃」。
有網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張照片表示，「以前小時候很愛吃這個，剛剛回來的時候我媽又買了一盒，吃了一半才想到，這個到底叫什麼還有要怎麼做？」只見白色透明小盒子裡，僅剩一半類似果凍的長條褐色物體，被切成了一小塊一小塊，看起來像是甜甜又清爽的點心。
沒想到大家一眼就認出這叫做「菜燕」，紛紛留言「買粉回家煮，放涼就變這個了」、「會跟麻糬一起賣」、「好吃！小時候點心」、「這應該是冬瓜糖＋洋菜粉」、「小時候最愛吃阿嬤做的了」、「解暑食物之一」、「還能加檸檬汁」、「古早味點心，菜市場有賣」。
經查，菜燕又名洋菜膠、石花菜、海菜膠，也可以叫做「寒天」，由紅澡提煉而成。據傳是古時候的人吃不起燕窩，便以菜燕取代，可說是「窮人版的植物性燕窩」，也因為能吸收大量水分的特性，能製作出大量的食物，增加腸胃飽足，廣受消費者歡迎，另外，也可以在台灣夜市或傳統市場裡買到，清涼又消暑。（編輯：詹鎰睿）