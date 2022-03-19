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防理專盜領不法！金管會多面向強化　盼業者形塑誠信文化

▲為強化銀行理專行為，金管會將持續採取及精進相關措施，也期盼金融機構建立誠信經營之文化。（圖／NOWnews資料照）
▲為強化銀行理專行為，金管會將持續採取及精進相關措施，也期盼金融機構建立誠信經營之文化。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-03-19 16:57:50

近年來發生不少理專挪用客戶款項事件，為強化銀行理專行為，金管會將持續採取及精進相關措施，從人事管理、內部控制、內部稽核制度等多個面向強化銀行預防性措施，並藉由內控三道防線之設計加強落實執行，希望能減少類似情形發生。並期許金融機構建立誠信經營之文化，強化公司治理與薪酬制度，由上而下形塑良好價值觀與行為，引領金融業建立穩健經營的體制。

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立院財委員下周將邀請金管會主委黃天牧，就「強化銀行業公司治理與銀行理財專員相關行為規範」進行專題報告，並備質詢。金管會指出，今年3月11日已函請銀行公會檢討修正「銀行業公司治理實務守則」，希望強化銀行理專行為規範，包含從銀行內部控制制度、內部稽核查核，及金融檢查等三面向，要求銀行持續檢討。

強化銀行內部控制制度部分，有理專十誡，要求銀行從人事管理制度、內部控制制度及牽制原則、內部稽核制度等，檢討各項內部控制措施。內控作業原則亦要求銀行應訂定員工行為準則，針對理專可能之不當行為，應建立與強化內部控制，以合理規範銀行理專與客戶間之關係。

例如員工應秉持誠信原則招攬及服務，不得代客保管存摺、印鑑或已簽章空白交易單據，及不得有擅自交易、不當招攬等行為。銀行並應建立相關控管機制，避免理專擅自為客戶辦理存款、提款、開戶、帳戶資料變更、投資交易、保單轉換、部分贖回、解約等作業，並嚴禁理專代客全程辦理臨櫃作業。

而去（2021）年也已針對理專異常行為訂定資金往來類、關聯帳戶類、代客操作類、其他行為類等四類共21種參考態樣，以加強銀行預警功能，及強化對帳單作業，從源頭減少舞弊可能等，並配合銀行內規及資訊系統調整，並自今年元月施行。

加強銀行內部稽核稽查部分，金管會之前要求銀行稽核單位全面清查理專不當行為，有缺失就要限期改善。至於在加強金融檢查部分，先前分別有「理財專員內控管理」及「銀髮族金融消費者保護」專案檢查，金融機構得進行自我檢視有無類此情形，並檢討作業流程或建立控管機制。

金管會指出，已就銀行發生理專挪用客戶款項案件，分別審酌個案違失嚴重情形，核處罰鍰、命令解除涉案行員職務、停止督導經理人執行職務、限制業務、增提作業風險資本等處分。但金管會也認為，行為風險之降低，除仰賴相關防弊措施外，仍有賴良好企業文化之形塑等整體性措施之配套。

如建立誠信文化，透過公司治理、員工招募培訓與薪酬獎懲制度等，由上而下形塑誠信經營及公平待客的觀念價值與行為期待。再來會精進問責機制，參考歐美國家高階經理人員問責制度，於銀行業發生重大違失時，對該當之人予以問責。最後希望嚴明金融紀律與強化教育宣導。


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