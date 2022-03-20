南投一晚連7震！網見「震央位置」驚喊：旁邊才是大魔王
南投縣竹山鎮昨（19）日晚間到今日凌晨，一連發生7起有感地震，根據氣象局地震報告顯示，這7起地震震央都位於同一地點「南投縣竹山鎮」，其中最大的一起地震規模5.1、最大震度4級，也嚇壞許多中南部民眾；對此，就有網友看震央位置直呼，若發生在竹山旁邊的「梅山斷層」會更恐怖。
根據氣象局地震報告顯示，在南投連7震中，昨晚23時23分規模5.1最為劇烈，其餘則都是規模低於4以下的小區域地震，而氣象局也對南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣發布「國家級警報」，這5個縣市的最大震度皆為4級，其他縣市也有1至3級。
不過針對竹山短短5小時連7震，也讓不少PTT網友擔憂，地震如此密集，未來幾日是否將發生更大規模地震，不過，也有網友慶幸震央在竹山，而非旁邊的梅山斷層，「梅山斷層震下去不是開玩笑的」、「旁邊是梅山斷層，那才是魔王好嗎」、「希望是梅山斷層壓力釋放，一個個放掉，不然不是開玩笑」。
事實上，在1906年，台灣梅山曾發生規模7.1的強震，當時造成1258人死亡、2385人受傷，也是自台灣有文獻記載以來，傷亡第四慘重的地震。根據經濟部中央地質調查所介紹，梅山斷層為右移斷層，呈東北東走向，長約13公里，是1906年梅山地震所造成的地震斷層。（編輯：郭佩蓉）