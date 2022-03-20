淡水租屋6千元「通勤信義區」省錢？網勸退：這地點更好
由於台北市房價貴，就算租屋費用相對也比其他地區來的高，因此許多民眾會選擇住在距離遠一點的郊區。不過就有一名網友表示自己上班地點在信義區，附近房價太貴因此想選只要5、6千元就能租到不錯的套房的淡水地區，沒想到隨即引發網友狂勸阻「毋湯，會瘋掉」。
原PO在《PTT-Gossiping》板發文「在淡水租房通勤信義區上班大家覺得好嗎」，表示「5千元6千元就能租到還不錯的套房，雖然離台北市遠了點，但是租金低廉實在是很大的誘因」，因此想詢問如果上班地點在信義區，為了省錢選在淡水租屋，每天通勤到信義區上下班是否合適？
網友看了都紛紛搖頭勸退：「你時間是不用錢嗎…」、「坐車坐到臉抽筋」、「高中同學就是這樣通勤，懷疑人生，我住基隆比他早回到家」、「作夢喔，那是家裡在淡水才會這樣通勤」、「我本身是淡水在地人我不會這樣通勤了」、「多花3倍租金，也不要每天多那2小時通勤」、「不建議，會先累死」、「早上淡水很塞的」。
另外也有不少人建議原PO：「找吳興街啦！北醫、麟光、六張犁」、「吳興街就好」、「吳興街了解一下」、「還不如住南港，一樣便宜，還比較近」、「信義區雅房就有6000了」、「你可以租木柵比較便宜，過個隧道就到信義區了」、「如果要搭捷運方便，頂溪捷運站附近也能考慮，到信義區才6站，中間只要轉程一次，新北市永和的房租也相對便宜」。（編輯：陳珮瑜）