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浴室裝「這神器」30分速乾！還能烘衣　眾跪：用了回不去

▲一名正為家中裝潢苦惱的網友，詢問浴室暖風機好不好用？（示意圖／取自unsplash）
▲一名正為家中裝潢苦惱的網友，詢問浴室暖風機好不好用？（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-20 20:25:182022-03-20 20:30:07

台灣潮濕的天氣環境下，冬天又冷，夏天又得面對衣物曬不乾的問題，常讓民眾深受困擾。對此，有位男網友就想在家中浴室安裝一台「暖風機乾燥機」，便想問問大家使用心得？沒想到眾人一致大讚超級好用，不僅能讓浴室變乾燥，還能把濕濕的衣物掛在浴室烘乾。

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有位男網友就在臉書社團「裝潢DIY研究室」PO出一張暖風乾燥機的照片，特別詢問「請問這好用嗎？能分享使用心得嗎？」似乎正為了家中浴室要不要裝而感到苦惱。

▲網友詢問暖風機好用嗎？大家一一致讚爆，不僅冬天溫暖，還能烘乾衣物，超級好用。（圖／翻攝裝潢DIY研究室）
▲使用過的網友分享，不僅能在冬天感受溫暖，而且還能烘乾衣物，超級好用。（圖／翻攝裝潢DIY研究室）
所幸，貼文立刻獲得迴響，「好用啊，天冷你就知道好用了！」「剛裝好，很好用風量大暖房效果好！」「非常好用，冬天洗澎澎舒服極了，之後浴室拖把拖過，乾燥一開半小時就乾了，雨天還可以乾衣」、「遇到梅雨季節，住大樓都是衣服掛浴室開乾燥就會乾了」、「好用喔！冷風乾燥大約兩小時可把浴室吹乾」、「冬天幫小孩洗澡必備」。

不過，也有人好奇詢問「可以裝在乾濕分離的淋浴區嗎？」有專業的網友回應，「建議不要！水蒸氣上升比較容易潮濕電子設備容易故障，風扇也容易卡髒！」「要裝在乾區，洗完澡出來穿衣時才不會溫差太大」、「每一家的說明書都會強調不能裝在淋浴區上方」，也有人建議，購買安裝前還是仔細詢問，以免故障或發生危險。（編輯：詹鎰睿）

▲網友詢問暖風機好用嗎？大家一一致讚爆，不僅冬天溫暖，還能烘乾衣物，超級好用。（圖／翻攝裝潢DIY研究室）
▲也有人提醒，暖風機購買安裝前，一定要仔細詢問技術人員，位置、用電等等都要考量，才不會故障或發生危險。（示意圖／翻攝裝潢DIY研究室）

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