浴室裝「這神器」30分速乾！還能烘衣 眾跪：用了回不去
台灣潮濕的天氣環境下，冬天又冷，夏天又得面對衣物曬不乾的問題，常讓民眾深受困擾。對此，有位男網友就想在家中浴室安裝一台「暖風機乾燥機」，便想問問大家使用心得？沒想到眾人一致大讚超級好用，不僅能讓浴室變乾燥，還能把濕濕的衣物掛在浴室烘乾。
有位男網友就在臉書社團「裝潢DIY研究室」PO出一張暖風乾燥機的照片，特別詢問「請問這好用嗎？能分享使用心得嗎？」似乎正為了家中浴室要不要裝而感到苦惱。
所幸，貼文立刻獲得迴響，「好用啊，天冷你就知道好用了！」「剛裝好，很好用風量大暖房效果好！」「非常好用，冬天洗澎澎舒服極了，之後浴室拖把拖過，乾燥一開半小時就乾了，雨天還可以乾衣」、「遇到梅雨季節，住大樓都是衣服掛浴室開乾燥就會乾了」、「好用喔！冷風乾燥大約兩小時可把浴室吹乾」、「冬天幫小孩洗澡必備」。
不過，也有人好奇詢問「可以裝在乾濕分離的淋浴區嗎？」有專業的網友回應，「建議不要！水蒸氣上升比較容易潮濕電子設備容易故障，風扇也容易卡髒！」「要裝在乾區，洗完澡出來穿衣時才不會溫差太大」、「每一家的說明書都會強調不能裝在淋浴區上方」，也有人建議，購買安裝前還是仔細詢問，以免故障或發生危險。（編輯：詹鎰睿）