吃辦桌突端出「100倍神菜」！賓客全跪地：紅包秒回本了
往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料，如果能吃到傑出的菜色，不僅新人有面子，賓客更是歡喜。近日，就有網友分享去南部吃喜宴的時候，尾聲上蔡阿姨突然端出「100倍神菜」，讓在場的賓客全部嗨爆躁動起來，貼文引發熱議。
一名網友在Tik Tok貼文指出「來來來！一人一桶」只見一個婚宴的場合，上菜的工作人員突然端出巨大的冰淇淋桶，且每一桌的每一位賓客都有，讓一旁的阿姨連忙趕緊幫忙卸貨放到桌上，旁邊的賓客也全部傻眼，拿起手機錄影，新人可以說是非常有誠意。
貼文一出，網友紛紛回應「沒有南部親友真的好虧.....好想要吃」、「還沒吃過一桶的...真的羨慕」、「北部人吃場面，南部人吃粗飽的」、「真的只有南部才有這種排場」、「雖然這個大量購買很便宜，但吃到這種，紅包包多一點也甘願，超有誠意」、「真的就是完全不怕你吃，新人超大方」。
另外，也有不少南部人跳出表示「常常吃到呢！大概是一般喜宴甜點十倍大，整桌就有一百倍嚕！好吃」、「我之前去朋友的婚宴，甜點也是發這個，超霸氣」、「應該又是哪個大地主辦桌的，超級霸氣」、「南部辦桌CP值真的超級高，吃過北部親友的，根本小而精緻」、「吃這個真的覺得紅包有回本」。（編輯：張嘉哲）