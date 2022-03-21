台灣速食炸雞一哥是誰？「它」意外超車麥當勞：內行才知
台灣速食業隨處可見，每一間品牌都有其不同的特色，吸引不同的顧客族群，像是以薯條、雞塊、炸雞聞名的麥當勞；以蛋塔出名的肯德基等等，但如果針對單一產品炸雞來說，哪一間才是你心目中的第一呢？近日，就有網友討論「台灣速食炸雞最好吃的是哪一間？」貼文引發廣大熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「老實說，麥當勞的炸雞比較不合我的胃口，但我不知道為什麼看到很多人在吃，難不成是我的胃口有問題？麥當勞、丹丹漢堡、肯德基、漢堡王等等，想問大家都喜歡哪一間速食的炸雞啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「丹丹漢堡當然是最好吃啊」、「丹丹南部才有，很多人不知道他的炸雞很好吃」、「內行都知道丹丹漢堡的炸雞才是最好吃的」、「推拿波里的欸」、「丹丹的最好吃，再來才是麥當勞」、「麥當勞其實就是太鹹了，不然口感是很不錯的」、「丹丹的炸雞裡面還有肉汁，真的好吃」、「台東藍蜻蜓超好吃，吃過忘不了」、「拿波里的才好吃，超強」、「第一次去吃丹丹漢堡的炸雞，發現超車麥當勞」。
綜合網友意見，多數人認為「丹丹漢堡」的炸雞是最推薦的，不過由於丹丹漢堡僅在南部有分店，不少沒吃過的人可能並不知道丹丹漢堡有名的是炸雞品項；其次則是「拿波里」，雖然主打販售Pizza，但其副產品炸雞也是許多老饕指名要吃的炸雞名單之一，至於麥當勞的炸雞，網友普遍認為口味相對較鹹，但口感其實也不差，各有特色。（編輯：張嘉哲）