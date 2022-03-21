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南部人限定？學校「1張紙」功能超強大　北部人沒看過　

▲每個人在求學階段，一定都曾使用過「隨堂測驗卷」，不過這張看似平凡的紙，在台灣竟然也有南北不同的差異。（示意圖／取自unsplash）
▲每個人在求學階段，一定都曾使用過「隨堂測驗卷」，不過這張看似平凡的紙，在台灣竟然也有南北不同的差異。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 11:22:12

每個人在求學階段時，因為作業、考試的需求，一定都曾使用過「隨堂測驗卷」，不過這張看似平凡的紙，在台灣竟然也有南北不同的差異！近日網上就流傳一張「只有高雄人」才用過的隨堂測驗紙，引起網友熱議。

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臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」昨（20）日發文分享，有一張白底紅字的「隨堂測驗紙」竟然只有高雄人用過，由於近日該張測驗紙在網上瘋傳，高雄點Kaohsiung.也在貼文中驚呼「欸欸！真假啦」，南北網友也都前來朝聖。

▲（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiung.）
▲近日，網上瘋傳一張白底紅字的「隨堂測驗紙」，竟然只有高雄人用過，引發眾多網友熱議。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiung.）
該篇貼文目前已有7千多人按讚，許多回憶被勾起的南部網友紛紛留言，「被罰寫的時候超好用」、「竟然只有高雄人用隨堂測驗紙寫過情書」、「我國中在屏東念，也是有用到」、「回信用的啊！還要摺成愛心跟房子」、「中午拿來墊便當大小剛好」、「彰化人，我也用過」、「這可是連接青春情感的橋樑」、「我都買五本一封 整本都在寫信」。

此外，不少來自北部的網友則回覆「問過台北的同學，他們真的沒用過」、「在北部讀書，從來沒有用過」、「我國中時從高雄轉學到台北～全班只有我一個人有」、「在台北，沒看過這款的」、「我小時候沒流行，北部人說，真的沒有」；不過仍有部分人表示「北部有吧，只是樣式不同」、「我台北學校有用餒」。（編輯：張志浩） 

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