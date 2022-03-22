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東方航空墜落！空姐老婆「留4字」遇難　老公崩潰衝公司

▲中國東方航空一架搭載132人的波音737客機，原先預定從昆明飛往廣州，結果在飛航中卻發生重大意外。（翻攝微博）
▲中國東方航空一架搭載132人的波音737客機，原先預定從昆明飛往廣州，結果在飛航中卻發生重大意外。（翻攝微博）

編輯中心/綜合報導

2022-03-22 06:33:36

中國東方航空一架搭載132人的波音737客機，原先預定從昆明飛往廣州，結果在飛航中卻發生重大意外，於廣西梧州藤縣發生墜機事故，機上乘客生死未卜。其中，一名榮姓男子老婆就在這班飛機上頭，要上飛機前僅告訴丈夫「我要飛了」，沒想到，就此天人永隔，讓榮男悲痛不已。

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根據《瀟湘晨報》報導，一名榮先生透露，妻子24歲就在該架飛機的頭等艙工作，截至今年已經有10年執飛的經驗，每次都是平安落地，兩人最後聯繫是在21日早上九點多，當時妻子告訴他「我要飛了」隨即掛掉電話，但沒想到這次竟然成為他們最後一次通話。

▲中國東方航空一架波音737客機，今（21）日於廣西梧州藤縣發生墜機事故，有監視器拍下飛機墜毀時幾乎呈垂直落下的畫面。（圖／網友提供）
▲中國東方航空一架波音737客機，（21）日於廣西梧州藤縣發生墜機事故，有監視器拍下飛機墜毀時幾乎呈垂直落下的畫面。（圖／網友提供）
而榮先生看到新聞傳出墜機事故後，第一時間就意識到妻子就在那架班機上，急忙趕到東航公司，並且崩潰喊「老婆，你等我，我馬上來」，由於機上乘客都並未尋獲，包括機上工作人員、乘客的家屬都在公司內等待消息。

據了解，失事班機MU5735於21日下午1點30分起飛，由雲南省昆明長水國際機場，飛往廣東省廣州白雲國際機場，原訂下午3點05分抵達，但在經過廣西梧州時，卻突然發生墜機意外。中國國家主席習近平隨後發佈重要指示，要求立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後，目前搜救工作仍在進行中。（編輯：張嘉哲）

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