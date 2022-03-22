為何一堆人堅持不吃辦桌？眾揭「致命理由」：難怪快消失
往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料，而隨著時代的推演，現在大多數人結婚都會選擇在婚宴館舉辦宴客，而不是辦桌。就有網友討論「大家比較喜歡婚宴館還是辦桌啊？」貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「想請問大家去參加婚禮宴客的時候，通常會比較喜歡流水席辦桌還是婚宴會館？我自己本身是比較喜歡辦桌，料多實在，感覺紅包也包得很值得，婚宴會館常常都吃不飽.....回家還要吃泡麵」。
貼文一出，網友紛紛回應「我也是比較喜歡流水席，最後一道的雞腿很讚」、「其實我不懂為什麼婚宴會館不能有辦桌菜.....真的可惜」、「流水席比較好吃，會館是吃氣氛」、「不知道有沒有哪間會館願意出借場地辦桌，肯定更棒」、「流水席的菜色，會館的冷氣佈置」、「流水席物超所值，飯店吃氣氛跟服務」、「流水席好吃啊！但環境真的要改善」。
不過，也有不少人提到「以現在而言，婚宴會館是趨勢...流水席只有廟會能見到」、「說實在，婚宴會館氣氛比較好，且有冷氣可吹，參加過夏天婚禮就知道有痛苦」、「不是夏天的話喜歡流水席....夏天的話選婚宴會館」、「流水席好吃，可是必須跟蒼蠅搶食」、「會館太舒適了，一切都有人打理好，流水席環境相比太差，沒冷氣有蒼蠅，難怪優勢慢慢消失」、「有冷氣的我都好，既然都花錢包紅包，當然要享受高級的婚宴會館」。（編輯：張嘉哲）